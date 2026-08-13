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Predsjednik: Šta se desi kada se ogoli najvažnija sporedna stvar na svijetu?

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Izvor:

ATV

13.08.2026 13:58
Предсједник: Шта се деси када се оголи најважнија споредна ствар на свијету?
Foto: atv

Šta se desi kada se ogoli i najvažnija sporedna stvar na svijetu? Da li su čiste emocije, strast i ničim neukaljani svijet sporta zaista njegovo pravo lice? Ili su moć i korupcija pronašle svoje mjesto i na fudbalskom terenu na kojem nema mjesta za one kojima je ovaj sport više od igre, gotovo religija?

Od subote, 15. avgusta, u programu ATV-a ne propustite čileansku seriju „Predsjednik”, zasnovanu na istinitoj aferi „Fifagejt”, koja će prikazati kako je jedan mali fudbalski funkcioner stigao do samog vrha, postao dio koruptivne mreže, ali i glavni faktor u otkrivanju skandala koji je potresao svijet sporta.

Radnja serije „Predsjednik” prati Serhija Hadua, direktora malog čileanskog kluba, koji „igrom slučaja” postaje prvi čovjek čileanskog fudbalskog saveza. U okrilju Hulija Grondone, predsjednika argentinske fudbalske asocijacije, postaje jedan od bitnih igrača u mreži moći, mita i korupcije. Međutim, postavljeni tempo u kom se sve odvija po planu, zabijaju golovi i dobijaju utakmice vrijedne astronomskih iznosa, mijenja FBI agent čiji glavni napadač u igri raskrinkavanja postaje upravo Serhijo.

Ko će odigrati svoju posljednju utakmicu?

„Predsjednik” subotom u 20 časova i 30 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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