Predsjednik: Šta se desi kada se ogoli najvažnija sporedna stvar na svijetu?

Šta se desi kada se ogoli i najvažnija sporedna stvar na svijetu? Da li su čiste emocije, strast i ničim neukaljani svijet sporta zaista njegovo pravo lice? Ili su moć i korupcija pronašle svoje mjesto i na fudbalskom terenu na kojem nema mjesta za one kojima je ovaj sport više od igre, gotovo religija?

Od subote, 15. avgusta, u programu ATV-a ne propustite čileansku seriju „Predsjednik”, zasnovanu na istinitoj aferi „Fifagejt”, koja će prikazati kako je jedan mali fudbalski funkcioner stigao do samog vrha, postao dio koruptivne mreže, ali i glavni faktor u otkrivanju skandala koji je potresao svijet sporta.

Radnja serije „Predsjednik” prati Serhija Hadua, direktora malog čileanskog kluba, koji „igrom slučaja” postaje prvi čovjek čileanskog fudbalskog saveza. U okrilju Hulija Grondone, predsjednika argentinske fudbalske asocijacije, postaje jedan od bitnih igrača u mreži moći, mita i korupcije. Međutim, postavljeni tempo u kom se sve odvija po planu, zabijaju golovi i dobijaju utakmice vrijedne astronomskih iznosa, mijenja FBI agent čiji glavni napadač u igri raskrinkavanja postaje upravo Serhijo.

Ko će odigrati svoju posljednju utakmicu?

„Predsjednik” subotom u 20 časova i 30 minuta.