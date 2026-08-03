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Prenos: Obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“

Izvor:

ATV

03.08.2026 12:14
Пренос: Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“

Prenos obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“ možete pratiti u našem programu sutra u 20 časova.

Program obilježavanja ove godine biće upriličen u Mrkonjić Gradu, a počeće parastosom na Trgu Kralja Petra Prvog Karađorđevića i besjedom patrijarha srpskog Porfirija.

Obilježavanju će prisustvovati rukovodstvo Srpske, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima.

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ATV

akcija Oluja

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