Prenos: Obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“

Prenos obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“ možete pratiti u našem programu sutra u 20 časova.

Program obilježavanja ove godine biće upriličen u Mrkonjić Gradu, a počeće parastosom na Trgu Kralja Petra Prvog Karađorđevića i besjedom patrijarha srpskog Porfirija. Obilježavanju će prisustvovati rukovodstvo Srpske, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima. Najvažnije informacije donosimo u našim informativnim emisijama, kao i na našem portalu www.atvbl.rs.

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