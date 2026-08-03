Deveti Festival domaćih proizvoda i usluga: Otvoren poziv izlagačima iz Republike Srpske

Udruženje ekonomista UMEK upućuje javni poziv svim privrednim subjektima iz Republike Srpske da se prijave za učešće na devetom Festivalu domaćih proizvoda i usluga.

Festival će biti održan u srijedu, 26. avgusta, na ostrvu Stara Ada u Banjaluci, u periodu od 15.00 do 23.00 sata.

Tokom prethodnih godina, festival je postao prepoznatljivo mjesto okupljanja domaćih proizvođača, preduzetnika, zanatlija i kompanija, sa ciljem promocije kvaliteta domaćih proizvoda i usluga, jačanja međusobne saradnje i podrške razvoju privrede Republike Srpske.

Prošlogodišnje izdanje Festivala okupilo je više od 100 izlagača i nekoliko hiljada posjetilaca, potvrđujući da ova manifestacija iz godine u godinu raste i postaje jedno od najznačajnijih mjesta za promociju domaće proizvodnje, preduzetništva i usluga u Republici Srpskoj.

Zašto biti dio Festivala?

Predstavite svoj brend hiljadama posjetilaca – Festival svake godine okuplja veliki broj građana koji žele da upoznaju i podrže domaće proizvode i usluge.

Ostvarite nove poslovne kontakte – Izlagači imaju priliku da se povežu sa drugim privrednicima, institucijama, organizacijama i potencijalnim poslovnim partnerima.

Promovišite ono što stvarate – Bilo da proizvodite hranu, piće, kozmetiku, rukotvorine ili pružate usluge, ova manifestacija je pravo mjesto da svoju priču predstavite široj javnosti.

Budite dio zajednice koja podržava domaće – Učešćem na festivalu postajete dio inicijative koja promoviše ekonomski patriotizam, kvalitet domaćih proizvoda i jačanje privrede Republike Srpske.

Šta očekuje posjetioce?

Pored bogatog izložbenog dijela, posjetioce očekuje bogat zabavni i muzički program, kao i brojne aktivnosti koje će upotpuniti atmosferu i učiniti festival mjestom susreta, druženja i promocije domaće privrede.

Ko može da se prijavi?

Poziv je namijenjen svim proizvođačima, preduzetnicima, porodičnim gazdinstvima, zadrugama, zanatlijama, brendovima, malim i srednjim preduzećima, kao i svim drugim privrednim subjektima koji žele da predstave svoje proizvode ili usluge bez obzira na veličinu poslovanja.

Prijave su u toku

Broj izložbenih mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do popune kapaciteta.

Za sve informacije o uslovima učešća i načinu prijave možete kontaktirati UMEK putem:

info@umek-rs.com

+387 65 262 998

+387 65 370 750

Ne propustite priliku da budete dio najveće manifestacije posvećene promociji domaćih proizvoda i usluga u Republici Srpskoj.

Vidimo se u srijedu, 26. avgusta na ostrvu Stara Ada u Banjaluci, gdje ćemo zajedno još jednom dokazati da je DOMAĆE NAJBOLjE!