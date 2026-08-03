Deveti Festival domaćih proizvoda i usluga: Otvoren poziv izlagačima iz Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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Udruženje ekonomista UMEK upućuje javni poziv svim privrednim subjektima iz Republike Srpske da se prijave za učešće na devetom Festivalu domaćih proizvoda i usluga.
Festival će biti održan u srijedu, 26. avgusta, na ostrvu Stara Ada u Banjaluci, u periodu od 15.00 do 23.00 sata.
Tokom prethodnih godina, festival je postao prepoznatljivo mjesto okupljanja domaćih proizvođača, preduzetnika, zanatlija i kompanija, sa ciljem promocije kvaliteta domaćih proizvoda i usluga, jačanja međusobne saradnje i podrške razvoju privrede Republike Srpske.
Prošlogodišnje izdanje Festivala okupilo je više od 100 izlagača i nekoliko hiljada posjetilaca, potvrđujući da ova manifestacija iz godine u godinu raste i postaje jedno od najznačajnijih mjesta za promociju domaće proizvodnje, preduzetništva i usluga u Republici Srpskoj.
Pored bogatog izložbenog dijela, posjetioce očekuje bogat zabavni i muzički program, kao i brojne aktivnosti koje će upotpuniti atmosferu i učiniti festival mjestom susreta, druženja i promocije domaće privrede.
Poziv je namijenjen svim proizvođačima, preduzetnicima, porodičnim gazdinstvima, zadrugama, zanatlijama, brendovima, malim i srednjim preduzećima, kao i svim drugim privrednim subjektima koji žele da predstave svoje proizvode ili usluge bez obzira na veličinu poslovanja.
Broj izložbenih mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do popune kapaciteta.
Za sve informacije o uslovima učešća i načinu prijave možete kontaktirati UMEK putem:
info@umek-rs.com
+387 65 262 998
+387 65 370 750
Ne propustite priliku da budete dio najveće manifestacije posvećene promociji domaćih proizvoda i usluga u Republici Srpskoj.
Vidimo se u srijedu, 26. avgusta na ostrvu Stara Ada u Banjaluci, gdje ćemo zajedno još jednom dokazati da je DOMAĆE NAJBOLjE!
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