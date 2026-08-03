Ovo sada svi žele u kuhinji: Vraća se omiljeni trend iz Jugoslavije

Godinama su modernim kuhinjama dominirali sjajni frontovi, ravne linije i minimalistički dizajn. Iako je takav stil i dalje popularan, sve više vlasnika domova okreće se toplijim, nostalgičnim rješenjima koja prostoru daju karakter.

Upravo zato jedan detalj iz kuhinja naših baka ponovno osvaja interijere i postaje sve traženiji među ljubiteljima uređenja doma.

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Umjesto klasičnih vrata na donjim kuhinjskim elementima, sve se češće postavljaju platnene zavjese od prirodnih materijala. Ovaj retro detalj unosi toplinu, čini prostor ugodnijim i savršeno se uklapa u sve popularnije stilove poput vintedž, rustikalnog, i Vabi-sabi uređenja.

Ako vam je dosadio izgled stare kuhinje, a elementi su i dalje u dobrom stanju, nije potrebno ulagati velike iznose u kompletno renoviranje. Zavjese mogu biti jednostavan i vrlo pristupačan način da prostor dobije potpuno novo lice. Umjesto kupnje novih fronti, dovoljno je skinuti vrata s pojedinih ormarića, na primjer ispod sudopera, te postaviti zavjesu pomoću tanke šipke ili sajle. Takva promjena prostoru daje poseban šarm, a velika je prednost što se boje i uzorci mogu mijenjati kad god poželite, pa čak i prilagođavati godišnjim dobima.

Praktične prednosti

Osim što izgledaju zanimljivo, zavjese imaju i praktične prednosti. Posebno su korisne u manjim kuhinjama jer ne zauzimaju dodatni prostor prilikom otvaranja, za razliku od klasičnih vrata ormarića. Tako omogućuju brži i jednostavniji pristup stvarima koje svakodnevno koristite. Za dugotrajnost i lakše održavanje preporučuje se odabrati prirodne materijale poput kvalitetnog pamuka ili lana. Oni dobro podnose često pranje i dugo zadržavaju uredan izgled.

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Jedini nedostatak ovog retro trenda jest činjenica da tkanina lakše upija prašinu, kuhinjsku masnoću i mirise nego klasična vrata ormarića. Zato ih je potrebno redovno prati kako bi kuhinja uvijek izgledala uredno i svježe. Praktično rješenje je imati dva kompleta zavjesa, dok je jedan na pranju, drugi se može odmah postaviti, pa prostor ni u jednom trenutku ne ostaje bez svog dekorativnog detalja.

Trendovi u uređenju doma posljednjih godina sve više naginju prirodnim materijalima, toplijim bojama i detaljima koji bude osjećaj nostalgije. Upravo zato ovakva rješenja ponovno pronalaze svoje mjesto u modernim domovima, pokazujući da za veliku promjenu često nije potrebno veliko ulaganje.

(Dnevno.hr)