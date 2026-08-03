Dnevni horoskop za 3. avgust: Koga čekaju zanimljivi susreti?

Ovan

Očekuje vas aktivan početak sedmice uz više poziva, poruka i kraćih obaveza. Ne obećavajte više nego što realno možete završiti. Zauzeti mogu imati neslaganja jer poslovne obaveze mijenjaju zajedničke planove. Slobodni mogu započeti zanimljivo dopisivanje, ali neka ne žure. Zdravlje vam je odlično. Prijaće vam fizička aktivnost.

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Bik

Početak dana može biti sporiji, pa najzahtjevnije obaveze ne ostavljajte za kraj. Trošak vezan za dom ili porodicu može promijeniti planirani budžet. Zauzeti mogu razgovarati o izlasku, odmoru ili kupovini, ali i o razlikama oko troškova. Slobodni će željeti više vremena da procijene nečije namjere. Potrebni su vam odmor i kvalitetan san.

Blizanci

Saradnja sa kolegama pomoći će vam da brže završite obaveze. Moguće je korisno rješenje, ali provjerite detalje prije nego što ga podijelite s drugima. Zauzeti mogu imati kraću raspravu zbog različitog rasporeda. Slobodni mogu upoznati nekoga preko posla, prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje vam je vrlo dobro, ali izbjegavajte previše obaveza odjednom.

Rak

Možete dobiti pohvalu ili priliku da pokažete sposobnosti. Ne prihvatajte dodatne obaveze dok ne znate kako će vaš trud biti vrednovan. Zauzeti ne bi trebalo da prećutkuju ono što ih muči. Slobodni mogu dobiti poruku od osobe koja još nije spremna da otvoreno pokaže osjećanja. Zdravlje vam je vrlo dobro.

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Lav

Dobra vijest može biti povezana s dokumentima, putovanjem ili saradnjom sa inostranstvom. Provjerite rokove prije konačnih odluka. Zauzeti mogu planirati put ili zajedničku aktivnost, ali uz različite stavove oko troškova. Slobodni mogu obnoviti zanimljiv kontakt s osobom iz drugog grada. Zdravlje vam je odlično, ali ne pretjerujte s obavezama.

Djevica

Pitanje novca, isplate ili zajedničkih troškova može zahtijevati brzo rješenje. U razgovorima se držite činjenica i konkretnih podataka. Zauzeti mogu imati napetost zbog novca ili obaveza. Slobodni mogu privući pažnju osobe iz poslovnog okruženja. Zdravlje vam je dobro, uz redovne obroke i dovoljno odmora.

Vaga

Kolega ili poslovni partner može ponuditi rješenje koje ranije niste razmatrali. Provjerite sve obaveze prije dogovora. Zauzeti mogu napraviti lijep zajednički plan ako uvaže želje obje strane. Slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili posla. Zdravlje vam je vrlo dobro. Prijaće vam više kretanja.

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Škorpija

Očekuje vas naporan, ali produktivan dan. Možete završiti mnogo toga ako se ne rasipate na tuđe zahtjeve i sporedne probleme. Zauzeti mogu osjećati da posao uzima previše vremena. Slobodni mogu razviti dublje emocije prema osobi iz prijateljskog kruga. Zdravlje vam je vrlo dobro. Prijaće vam fizička aktivnost.

Strijelac

Kreativno rješenje može pomoći da završite ono što je ranije zastalo. Mogući su korisni razgovori sa klijentima ili saradnicima. Zauzeti će morati da pronađu više vremena za partnera. Slobodni mogu započeti zanimljivu komunikaciju preko posla ili interneta. Zdravlje vam je odlično. Više kretanja će vam prijati.

Jarac

Porodična obaveza može uticati na početak dana, ali ćete sve stići ako ne preuzimate tuđe zadatke. Zauzeti mogu riješiti pitanja vezana za dom i troškove. Slobodni mogu dobiti poruku od osobe iz svakodnevnog okruženja. Zdravlje vam je dobro, moguća napetost u vratu i ramenima.

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Vodolija

Koristan poziv ili informacija mogu ubrzati posao. Ne prihvatajte dodatne zahtjeve bez provjere dogovora. Zauzeti mogu pronaći rješenje kroz razgovor, iako novac može biti osjetljiva tema. Slobodni mogu započeti dopisivanje sa zanimljivom osobom. Pravite kratke pauze tokom rada, prenosi Glas Srpske.

Ribe

Moguća je povoljna vijest o zaradi ili dodatnom poslu. Prije prihvatanja provjerite koliko vremena zahtijeva nova obaveza. Zauzeti mogu imati neslaganja oko kućnih poslova i novca. Slobodni mogu primijetiti otvorenije interesovanje osobe iz okruženja. Potrebni su vam redovni obroci i kvalitetan san.