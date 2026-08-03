Milan Gurović spasio čovjeka iz zapaljenog auta

Ranije tokom jučerašnjeg dana, na ulicama Beograda odvijala se velika drama kada je u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu počeo da gori automobil u kojem se nalazio jedan čovjek.

Brzom reakcijom proslavljenog košarkaša Milana Gurovića on je prošao bez ikakvih većih posljedica.

Vidjevši šta se dešava, Gurović je pritrčao i izvukao je čovjeka napolje i udaljio se od automobila koji je nastavio da gori. Brzo su na licu mjesta stigle vatrogasne i druge službe koje su ukazale pomoć vozaču.

Njemu se inače bio zaglavio pojas za vezivanje, a Milan Gurović je vidjevši to bez razmišljanja dotrčao i uspio je da ga oslobodi.

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Sada se pojavio snimak sa lica mjesta neposredno nakon što je Gurović uspio da oslobodi pomenutog čovjeka i spasi mu život. Košarkaš je stajao po strani, držao se za kukove sa mobilnim telefonom u ruci.

Nakon što je obavio herojski podvig, on je uzeo mobilni telefon u ruke i počeo je da snima zapaljeni automobil, a okolo se nalazilo još nekoliko ljudi koji su posmatrali šta se dešava.

Pogledajte na snimku ispod kako je sve izgledalo na mjestu drame na Novom Beogradu:

(Telegraf)