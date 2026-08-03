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Kolaps elektroenergetske mreže na Kubi

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 09:16

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Kолапс електроенергетске мреже на Kуби
Foto: pexels

Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživjela je kolaps, a oko 10 miliona stanovnika te ostrvske zemlje je u mraku, saopštila je državna elektroenergetska kompanija.

Kompanija "Union Elektrika de Kuba" nije saopštila više detalja u objavama na društvenim mrežama, prenosi Rojters.

Najnoviji prekid u snabdijevanju dogodio se nakon tri nestanka struje u cijeloj zemlji tokom jula, dok je na snazi američka blokada uvoza nafte i blokada zastarjele energetske infrastrukture na Kubi.

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TASS navodi da se čak i u boljim naseljima kubanske prijestonice osjeća neprijatan miris trule hrane jer frižideri u maloprodajnim objektima ne mogu da izdrže duže periode bez struje, generatori često otkazuju zbog velikog opterećenja, a gorivo za njih je prilično teško nabaviti na Kubi.

Ogromne gomile smeća ponovo su se nagomilale na gradskim ulicama jer nema dovoljno goriva za pokretanje kamiona za smeće.

Osim nestanka struje, ljudi imaju problema sa vodom i komunikacijom i gotovo je nemoguće dobiti odgovor na poruke ili čak samo kontaktirati s nekim telefonom, prenosi Srna.

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Tagovi :

Kuba

Struja

isključenje struje

elektroprivreda Kube

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