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Oglasila se policija o ranjavanju Pandurevića: Raspisana potraga za Ždralom

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 09:09

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Огласила се полиција о рањавању Пандуревића: Расписана потрага за Ждралом
Foto: ATV

Policijski službenici PU Istočno Sarajevo raspisali su potragu i intenzivno tragaju za Đorđem Ždralom zbog sumnje da je hicima iz vatrenog oružja ranio Kostu Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu.

Cijeli slučaj kvalifikovan je kao pokušaj teškog ubistva.

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O slučaju se oglasila Policija uprava Istočno Sarajevo i potvrdila, uz navođenje inicijala, da je na Pandurevića pucano iz vozila u pokretu.

"Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, juče 02.08.2026. godine oko 18,15 časova prijavljeno je da je u Spasovdanskoj ulicu u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja, na način da je lice inicijala Đ.Ž. iz vozila u pokretu pucao u lice K.P. nanijevši mu tjelesne povrede", saopšteno je iz policije.

Dodaje se da je ranjeni Pandurević zbrinut u Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu.

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"Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca OJT Istočno Sarajevo. Za licem Đ.Ž. raspisana je potraga, a rad na dokumentovanju predmeta je u toku", zaključuje se u saopštenju PU Istočno Sarajevo.

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Slučaj Pandurević–Ždrale

Đorđe Ždrale

Kosta Pandurević

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