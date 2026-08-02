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Kosta Pandurević ranjen sa dva metka pred djetetom

Autor:

Ognjen Matavulj
02.08.2026 20:36

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Коста Пандуревић рањен са два метка пред дјететом
Foto: ATV

Kosta Pandurević pogođen je s najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u Bolnicu ”Srbija” gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć, potvrđeno je za ATV.

Kako saznaje ATV u trenutku ranjavanja Pandurević se nalazio u automobilu ”audi A6”, u kojem se nalazilo i njegovo dvogodišnje dijete.

Pucnjava u Istočnom Novom Sarajevu

Zbog sumnje da je pucao na Pandurevića policija traga za Đorđem Ždralom, koji se nalazi u bjekstvu.

”Prve informacije s terena ukazuju da je na Pandurevića pucano iz blindiranog automobila ”audi A8”, stranih registarskih oznaka. Pandurević je nakon ranjava prevezen u bolnicu, a njegovom vozilo vidljivo je više oštećenja od metaka”, kaže izvor ATV.

Očevici pričaju da se sve odigralo veoma brzo.

”Kćerka mi je bila svjedok pucnjave. Ona kaže da su naišla dva autombila i da su pucali jedni na druge. Jedno vozilo je stranih tablica, a za drugi se ne zna”, pričaju uznemireni stanovnici Istočnog Novog Sarajeva.

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Mjesto pucnjave je blokirano i na licu mjesta nalazi sve veliki broj policijskih službenika PU Istočno Sarajevo. U toku je uviđaj, te se prikupljaju izjave od svjedoka pucnjave.

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Slučaj Pandurević–Ždrale

Kosta Pandurević

Đorđe Ždrale

Pucnjava

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