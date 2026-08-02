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Teška nesreća u Srpskoj, jedno lice stradalo

Autor:

Teodora Bjelogrlić
02.08.2026 19:10

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Тешка несрећа у Српској, једно лице страдало
Foto: ATV

U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Gacko - Vratar, u mjestu Izgori, smrtno je stradalo jedno lice, potvrđeno je za ATV iz Policijske uprave Trebinje.

“Oko 16.00 časova, prijavljeno je u PS Gacko, da se na magistralnom putu M1-109, Gacko Vratar u mjestu Izgori, opština Gacko, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil marke "Tiguan", čiji vozač je, lice inicijala R.M. smrtno stradao.” rekli su iz PU Trebinje.

Na licu mjesta su policijski službenici Policijske stanice Gacko.

УКЦ РС

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Gacko

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