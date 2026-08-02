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Pucnjava u Istočnom Novom Sarajevu: Ranjen Kosta Pandurević, traga se za Đorđem Ždralom

Autor:

Ognjen Matavulj
02.08.2026
19:25=>20:06

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Пуцњава у Источном Новом Сарајеву: Рањен Коста Пандуревић, трага се за Ђорђем Ждралом
Foto: ATV

Kosta Pandurević ranjen je u pucnjavi koja se dogodila u Istočnom Novom Sarajevu. Sumnja se da je na Pandurevića pucao Đorđe Ždrale koji se udaljio s mjesta pucnjave i za njim se traga, saznaje ATV.

Pucnjava se dogodila oko 19 časova u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu. Na licu mjesta nalazi se veliki broj policijskih službenika PU Istočno Sarajevo, koji obezbjeđuju lice mjesta.

Tačne okolnosti i motiv pucnjave se utvrđuju.

Pucnjava u Istočnom Novom Sarajevu

"Bila mi je kćerka svjedok. Naišla su dva automobila i pucali su jedni na druge iz automobila. Jedan je stranih tablica, a za drugi se ne zna. Kćerka je otišla u policijsku stanicu da da izjavu", rekao je otac djevojke koja je svjedočila pucnjavi za ATV.

Ko su Đorđe Ždrale i Kosta Pandurević?

Pandurević i Ždrale imaju bogate kriminalne dosije. Ždrale je učestvovao u više pucnjava i obračuna, a 2010. godine je osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva Ljubiše Savića Mazuzera, nekadašnjeg načelnika Uprave policije RS, koje je izvršeno 7. juna 2000. godine u Bijeljini. Kaznu je odležao 2022. godine.

Ždrale je i 1996. godine osuđen na sedam godina zatvora zbog ubistva Gorana Batinića, od čega je odležao pet godina i tri mjeseca. Iz zatvora je pušten nakon što ga je pomilovao tadašnji predsjednik Republike Srpske Mirko Šarović. Suđeno mu je i za učešće u ubistvu bračnog para Todorović, ali je pravosnažno oslobođen optužbe.

Na Ždralu je u dva navrata pokušan atentat tokom 2006. godine, a napadi su bili rezultat sukoba sa njegovim kumom Darko Elezom koji je zbog toga i osuđen.

Kosta Pandurević takođe je bio učesnik više pucnjava. Hapšen je u julu 2023. godine zbog sumnje da je sa više hitaca iz pištolja ranio Adija Nukića u Istočnom Sarajevu. Krajem 2025. godine i sam je bio meta napada. Na parkingu zabavnog centra u Miljevićima na njega je pucano iz pištolja, ali je prošao bez povreda. Za pucnjavu je osumnjičeni Irnes Hubijar, koji je nedavno pritvoren zbog prijetnji terorizmom. Pandurević se operativno dovodio u vezu i sa drugim krivičnim djelima.

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Slučaj Pandurević–Ždrale

Istočno Novo Sarajevo

Đorđe Ždrale

Kosta Pandurević

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