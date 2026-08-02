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Tri osobe poginule u padu aviona: Među njima i dijete

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 18:59

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авион унутрашњост сједишта путници
Foto: Pexel/ Arlind D

Tri osobe poginule su kada se laki avion srušio u opštini Očova, u centralnom dijelu Slovačke, saopštila je policija.

U padu su poginuli pilot, još jedan muškarac i dijete.

Policija je objavila da još nisu poznati detalji o uzroku ili tačnim okolnostima nesreće. Istraga je u toku.

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Prema nezvaničnim informacijama novinske agencije TASR, nesreća se dogodila tokom turističkog leta.

Avion se nakon pada na otvoreno polje zapalio, a vatrogasci su uspjeli da brzo ugase vatru.

(Srna)

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