Nema novih žarišta afričke kuge svinja u Semberiji

Inspektori i veterinari svakodnevno su na terenu. Vrše se provjere pridržavanja biosigurnosnih mjera. Na terenu su i predstavnici resornog ministarstva, u ovom trenutku je da je situacija u Semberiji i Bijeljini povoljna, kažu.

"Sva žarišta su sanirana i to je dobro. U posljednjih da kažem 50 dana, tačnije od početka juna mi smo ukupno u RS imali sedam žarišta u Bijeljini i bilo je jedno u Foči, sva žarišta su sanirana, radilo se o manjim i ono što jeste činjenica i ono što smo i utvrdili je da sve što se dešavalo u Semberiji jeste bilo vezano za primarno žarište gdje je afrička kuga svinja bila potvrđena početkom juna mjeseca", kaže Negoslav Lukić, pomoćnik ministra poljoprivrede za veterinarstvo.

Provjerom pridržavanja kako se sprovode propisane mjere utvrđeno je da su one sprovedene u visokom procentu i da se radi na terenu, a to i jeste cilj, da spriječimo širenje bolesti, kažu u Veterinarskom institutu RS.

"Znamo da je nepovoljna u Srbiji i Hrvatskoj, znamo i da možemo očekivati na nekim drugim lokacijama u odnosu na ovu koju imamo žarišta u mjestima Gradac i Stupanj, dakle to je suština, da spriječimo širenje, kao i pojavu na lokalitetima na kojima nema bolesti. Propisane su mjere, farmerima možemo da kažemo da je njihov prioritetni interes markiranje životinja, jer je to prije svega osnovni uslov u slučaju da dođe do bolesti da bi mogli da naplate štetu", kaže Dragan Knežević, direktor JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr Vaso Butozan.

Sprečavanje ilegalnog prometa životinja, biosigurnosne mjere na maksimalnom nivou, identifikacija životinja, neuvođenje životinja u farmu bez poznatog zdravstvenog statusa, sve to trebalo bi da drži ovu bolest pod kontolom. S obizirom na veliki broj žarišta u okruženju ovo je izazovan zadatak, ali se nadaju pozitivnom ishodu, kažu u ministarsvu.