Dobojska policija stala na put internet prevarantima

Žena iz Stanara ostala je bez 24.000 maraka. Prevarena je na internetu. Lažni berzanski posrednik iz Trnova uvjerio ju je da je cijena zlata u porastu, i da baš zato, u zlato uloži novac. Nakon uplate je nestao. Bila je to jedna u nizu prevara na internetu. Slučaj je istražila i rasvijetlila dobojska policija. Kažu, iz dana u dan, sve je više sličnih prevara na internetu ili putem telefona.

"Zabilježen je povećan broj prevara putem SMS poruka koje izgledaju kao da ih šalju banke. U tim SMS porukama se navodi da je potrebno hitno izvršiti potvrdu ili ažuriranje podataka uz link koji vodi na stranicu koja svojim izgledom podsjeća na službenu stranicu banke", kaže Nemanja Marjanović, inspektor za visokotehnološki kriminalitet u PU Doboj.

A kada se podaci o platnim karticama ostave, internet postaje raj za prevarante. Dobojlije kažu svjesni su rizika. Zato, opreza na internet nikad dosta.

"Jest dolazila povremeno neželjena pošta ali ne čitam. Kako reagujete? Ignorišem jednostavno, brišem, ne upuštam se u čitanje i interakciju", "Ne otvaram onako u suštini kad vidiš već poruku onda ne odgovaram. Znate li nekog ko je bio žrtva internet prevare? Znam, koleginica moja", "Ima toga koliko ti Bog hoće, samo zavisi koliko je čovjek naivan. Ja sam dovoljno iskusan da to prepoznam odmah", kažu građani.

A broj onih, koji prevarante ipak ne prepoznaju, je u porastu. Za prvih šest mjeseci ove godine u Policijskoj upravi Doboj evidentirano je 13 djela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta. Na prevare ne nasjedaju samo građani, već i privatne kompanije.

Na prevaru je nasjela i jedna firma iz Dervente. Umjesto svom poslovnom partneru u Njemačkoj, iznos od 21.000 evra uplatili su osumnjičenom licu koje je strani državljanin. I taj slučaj riješila je dobojska policija.

Iz policije stiže i posebno upozorenje za vlasnike benzinskih pumpi, trgovinskih radnji i drugih poslovnih objekata na telefonske prevare. Prevaranti se sve češće radnicima predstavljaju kao vlasnici, direktori ili nadređeni.

"I pod izgovorom hitnosti zahtijevaju da im se uplate elektronski vaučeri ili SMS dopune tražeći da im se pošalju tražeći da im se dostave serijski brojevi ili aktivacioni kodovi. Nakon što dobiju aktivacione kodove vaučeri se iskoriste", kaže Marjanović.

A radnici postaju žrtve telefonske prevare. Iz Policijske uprave Doboj pozivaju građane i vlasnike privrednih društava na pojačan oprez prilikom primanja sumnjivih SMS poruka, mejlova i telefonskih poziva. Ukoliko posumnjaju da su meta prevare ili su već oštećeni, savjetuju da slučaj odmah prijave najbližoj policijskoj stanici, kao i da o svemu bez odlaganja obavijeste svoju banku.