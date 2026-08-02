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Minić: Čuvaćemo slobodu, jedinstvo i duhovne vrijednosti srpskog naroda

02.08.2026 21:15

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Минић: Чуваћемо слободу, јединство и духовне вриједности српског народа
Foto: SRNA

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je sa obilježavanja Ilindana u Sitnici kod Ribnika, kojem prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, poručeno da će čuvati slobodu, jedinstvo i duhovne vrijednosti srpskog naroda.

"Ilindan nas svake godine okuplja oko vjere, tradicije i sjećanja na one koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske. U Sitnici kod Ribnika, zajedno sa predsjednikom Srbije, poklonili smo se sjenima poginulih boraca Vojske Republike Srpske i poručili ćemo čuvati slobodu, jedinstvo i duhovne vrijednosti našeg naroda", naveo je Minić na "Iksu".

Hrama Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika, koji je podignut u znak sjećanja na 31 poginulog borca Vojske Republike Srpske i tri civilne žrtve iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, obilježava danas krsnu slavu - Ilindan.

Slavksoj svečanosti i narodnom saborovanju u porti Hrama, osim Minića i Vučića, prisustvuje i predsjednik Milorad Dodik.

Zvaničnici Srpske i Srbije po dolasku u hram položili su vijence na spomen-ploču za 31 poginulog srpskog borca i tri civilne žrtve rata.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu živote za Republiku Srpsku dalo je 288 boraca sa područja opštine Ribnik.

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Savo Minić

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