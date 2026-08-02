Minić nakon pucnjave u Lukavici: Građani da ostanu mirni, institucije imaju snagu da ih zaštite

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić je, povodom pucnjave u Lukavici, pozvao građane da ostanu mirni i ne podliježu dezinformacijama i širenju panike, poručivši da institucije imaju snagu da ih zaštite.

"MUP Republike Srpske reagovao je odmah i preduzima sve neophodne mjere da bi ovaj slučaj bio rasvijetljen. Bezbjednost građana je naš prioritet, a institucije imaju snagu da zaštite svoje građane", naveo je Minić na "Iksu".

Hronika Pandurević stabilno nakon pucnjave

On je naglasio da Republika Srpska nije i nikada neće biti mjesto u kojem kriminalci mogu biti mirni.

Pucnjava u Istočnom Novom Sarajevu

Kosta Pandurević ranjen je u pucnjavi koja se dogodila u Istočnom Novom Sarajevu. Sumnja se da je na Pandurevića pucao Đorđe Ždrale koji se udaljio s mjesta pucnjave i za njim se traga, saznaje ATV.

Hronika Pucnjava u Istočnom Novom Sarajevu: Ranjen Kosta Pandurević, traga se za Đorđem Ždralom

Pucnjava se dogodila oko 19 časova u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu. Na licu mjesta nalazi se veliki broj policijskih službenika PU Istočno Sarajevo, koji obezbjeđuju lice mjesta.