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Minić nakon pucnjave u Lukavici: Građani da ostanu mirni, institucije imaju snagu da ih zaštite

02.08.2026 21:48

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić je, povodom pucnjave u Lukavici, pozvao građane da ostanu mirni i ne podliježu dezinformacijama i širenju panike, poručivši da institucije imaju snagu da ih zaštite.

"MUP Republike Srpske reagovao je odmah i preduzima sve neophodne mjere da bi ovaj slučaj bio rasvijetljen. Bezbjednost građana je naš prioritet, a institucije imaju snagu da zaštite svoje građane", naveo je Minić na "Iksu".

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On je naglasio da Republika Srpska nije i nikada neće biti mjesto u kojem kriminalci mogu biti mirni.

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Kosta Pandurević ranjen je u pucnjavi koja se dogodila u Istočnom Novom Sarajevu. Sumnja se da je na Pandurevića pucao Đorđe Ždrale koji se udaljio s mjesta pucnjave i za njim se traga, saznaje ATV.

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Pucnjava se dogodila oko 19 časova u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu. Na licu mjesta nalazi se veliki broj policijskih službenika PU Istočno Sarajevo, koji obezbjeđuju lice mjesta.

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Savo Minić

Kosta Pandurević

Slučaj Pandurević–Ždrale

Istočno Novo Sarajevo

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