Logo

Zvaničnici Srpske i Srbije na večeri na Balkani

02.08.2026 22:02

Komentari:

2
Званичници Српске и Србије на вечери на Балкани
Foto: SRNA

Zvaničnici Republike Srpske i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuju na Balkani kod Mrkonjić Grada večeri čiji je domaćin predsjednik Milorad Dodik.

Prisutni su, između ostalih, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.

Predsjednici Vučić i Dodik posjetili su danas manastir Rmanj, gdje su razgovarali sa Njegovim preosveštenstvom episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem.

Nakon toga su boravili u posjeti Drvaru, gdje su razgovarali sa rukovodstvom opštine, te sa radnicama kompanije "Jumko".

U večernjim časovima Dodik i Vučić su prisustvovali narodnom saborovanju u Sitnici kod Ribnika, koje je organizovano povodom Ilindana - slave Hrama Svetog proroka Ilije, prenosi Srna.

Zvaničnici Srpske i Srbije prisustvovaće u utorak, 5. jula, u Mrkonjić Gradu obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Vučić

Milorad Dodik

Mrkonjić Grad

Komentari (2)

Više iz rubrike

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić nakon pucnjave u Lukavici: Građani da ostanu mirni, institucije imaju snagu da ih zaštite

3 h

4
Минић: Чуваћемо слободу, јединство и духовне вриједности српског народа

Republika Srpska

Minić: Čuvaćemo slobodu, jedinstvo i duhovne vrijednosti srpskog naroda

4 h

0
Додик: Захвалност Вучићу за подршку коју даје развоју Српске

Republika Srpska

Dodik: Zahvalnost Vučiću za podršku koju daje razvoju Srpske

4 h

2
Саво Минић сједница Владе

Republika Srpska

Minić: Srpska nikad stabilnija i ide nezaustavljivo naprijed

5 h

6

  • Najnovije

22

02

Zvaničnici Srpske i Srbije na večeri na Balkani

21

48

Minić nakon pucnjave u Lukavici: Građani da ostanu mirni, institucije imaju snagu da ih zaštite

21

40

Bilo puno djece: Pala grana na igralištu u Banjaluci

21

27

Pandurević stabilno nakon pucnjave

21

15

Minić: Čuvaćemo slobodu, jedinstvo i duhovne vrijednosti srpskog naroda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima