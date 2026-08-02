Zvaničnici Srpske i Srbije na večeri na Balkani

Zvaničnici Republike Srpske i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuju na Balkani kod Mrkonjić Grada večeri čiji je domaćin predsjednik Milorad Dodik.

Prisutni su, između ostalih, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.

Predsjednici Vučić i Dodik posjetili su danas manastir Rmanj, gdje su razgovarali sa Njegovim preosveštenstvom episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem.

Nakon toga su boravili u posjeti Drvaru, gdje su razgovarali sa rukovodstvom opštine, te sa radnicama kompanije "Jumko".

U večernjim časovima Dodik i Vučić su prisustvovali narodnom saborovanju u Sitnici kod Ribnika, koje je organizovano povodom Ilindana - slave Hrama Svetog proroka Ilije, prenosi Srna.

Zvaničnici Srpske i Srbije prisustvovaće u utorak, 5. jula, u Mrkonjić Gradu obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije.