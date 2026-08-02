Pandurević stabilno nakon pucnjave

Autor:ATV redakcija
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Kosta Pandurević koji je povrijeđen u pucnjavi u Istočnom Novom Sarajevu primljen je u Bolnicu "Srbija" gdje mu je pružena medicinska pomoć i stabilnog je stanja, rečeno je Srni iz ove zdravstvene ustanove.
"Pacijent je zbrinut na Odjeljenju hirurgije, gdje je utvrđeno da je zadobio prostrelnu ranu. Prema procjeni ljekarskog tima, trenutno je stabilnog zdravstvenog stanja", naveli su iz Bolnice "Srbija".
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Na mjestu pucnjave, u blizini kafića "Njuz" u Spasovdanskoj ulici, u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
"Uviđaj vrše policijski službenici", potvrđeno je Srni iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
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Policiji je prijavljeno da je u 18.30 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja kod kafića "Njuz".
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