Vrijednost uvezene flaširane vode 38 puta veća od izvezene

Vrijednost uvoza vode u Republiku Srpsku je za prvih šest mjeseci ove godine, veća za 6,4% u odnosu na cijelu prošlu godinu. Veća je za čak 38 puta od vrijednosti izvoza.

"Posljednji dostupan podatak odnosi se na jun, pa tako imamo kompletirano prvih pola godine, prema kojima je vrijednost izvezene vode imala vrijednost od 560 hiljada maraka, dok je vrijednost uvezene vode bila 21,2 miliona maraka, ili 38 puta više u odnosu na vrijednost izvoza. Slična situacija je i kada posmatramo prethodnu godinu", kaže Ognjen Ignjić, portparol Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Ova situacija ne bi bila toliki problem da Republika Srpska nije izrazito bogata resursom prirodnih voda. Podzemne vode koriste se za vodosnabdijevanje stanovništva i privrede, ali i za flaširanje. Vode ima dovoljno i za potrebe stanovništva i za izvoz. Nažalost, nema dovoljno proizvođača. Strani proizvođači i dalje dominantni na tržištu.

"Republika Srpska ima dovoljno rezervi za potrebe flaširanja. Nažalost, nema dovoljno investitora koji bi uložili u istraživanje i definisanje tih rezervi koje bi mogle da se stave na raspolaganje za potrebe flaširanja podzemnih voda. Podzemne vode da bi se flaširale moraju biti sterilne u prirodnim uslovima sa hemijskim sastavom koji je prihvatljiv za piće", kaže Petar Begović, diplomirani inženjer geologije.

U Bosni i Hercegovini postoji registrovanih 48 prirodnih izvornih voda, 40 mineralnih prirodnih voda i 13 stonih voda koje se mogu koristiti i ispravne su za flaširanje. Republika Srpska ima izrazito strogu proceduru provjere ispravnosti flaširanih voda koje dokazuju da je naša voda izrazito kvalitetna i dobra za piće. Stručnjaci apeluju na građane da prilikom kupovine flaširane vode provjere deklaraciju na flaši.

"Sve ono što imamo u vodi, dužni smo da ispitamo u pogledu zdravstvene ispravnosti, a sa druge strane da pomognemo našim kupcima da odaberu pravilno vodu prema deklaraciji. Zato se i daje preporuka da se pogleda deklaracija kako bi ljudi pravilno odabrali vodu za sebe jer nije dovoljna samo zdravstvena ispravnost", kaže Dušanka Danojević, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Rješenje ovog problema leži u dodatnom ulaganju u domaću proizvodnju i pomaganju domaćim proizvođačima. To bi značajno poboljšalo ekonomsku situaciju u Srpskoj, ali i generisalo nova zaposlenja, poručuju ekonomisti.

"Ako uvozimo 200 miliona, a izvozimo 20, to je 180 stotina maraka, a taj novac bi u tom slučaju ostao kod nas. Kad god imamo domaći proizvod, mi onda imamo angažovane domaće kapacitete, radnike, prevoznike, a kad dođe roba iz uvoza platimo PDV i to je sav interes koji mi imamo, sve ostalo ide u inostranstvo", kaže Zoran Pavlović, ekonomista.

Vode ne nedostaje, ali nedostaju ulaganja koja bi ovaj prirodni resurs pretvorila u ozbiljan izvozni proizvod. Dok investitori ne prepoznaju njen puni potencijal, Republika Srpska će i dalje uvoziti znatno više vode nego što je plasira na strano tržište. Podzemne vode su obnovljiv resurs tako da to dodatno opravdava ulaganja.