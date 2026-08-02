Dodik: Zahvalnost Vučiću za podršku koju daje razvoju Srpske

Predsjednik Milorad Dodik istakao je večeras da je srpski narod veoma zahvalan predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za podršku koju daje razvoju Republike Srpske.

On je naglasio da Vučić živi srpski život na način kako to treba da čini svaki Srbin, da voli svaki kraj gdje žive Srbi i da voli svakog Srbina.

Dodik je poručio da i Republika Srpska voli i poštuje Srbiju i raduje se svakom njenom uspjehu, ne samo na sportskom, nego na bilo kojem planu, prenosi Srna.

"Nesumnjivo je da je Vučić preporodio Srbiju, učinio je snažnom, moćnom, svakim danom sve boljom. Srbija je danas nesumnjivo lider u ekonomskom razvoju, Srbija zaslužuje predsjednika kakvog ima", rekao je Dodik u Sitnici kod Ribnika, gdje sa Vučićem prisustvuje narodnom saborovanju povodom Ilindana.

Istakao je da Republika Srpska gleda u Srbiju sa ljubavlju kao što se gleda rođena majka, kako se gledaju roditelji, kako se gleda i voli sloboda svuda gdje se ona gradi i želi da se dostigne.

Dodik je naglasio da Vučićeva podrška srpskom narodu u Republici Srpskoj nikada nije izostala.

"Ja mogu da svjedočim da je predsjednik Vučić prvi sjeo s nama iz Republike Srpske, razgovarao i rekao: `Idemo da pravimo zajedničke programe, idemo da gradimo zajedničku srpsku priču u okviru onoga što jeste međunarodno pravo jedne i druge strane`", dodao je Dodik.

On je ponovio da je Srbija uložila 140 miliona u razne programe u Srpskoj, što je svrstavaju među najveće donatore za Republiku Srpsku.

"Mnoge stvari ne bismo mogli riješiti da nije bilo toga. I nikada nije bilo oklijevanja, ni prigovora. Uvijek žal što ne može više i što nismo više uradili", rekao je Dodik i dodao da je to svojstveno čoveku koji ima pošten i kvalitetan odnos prema srpskom narodu.

Dodik je podsjetio na ulaganja Srbije u Republiku Srpsku za vrijeme vlasti Vučića, koji je, kako je rekao, omogućio Srbima iz Srpske da se ne liječe u Srbiji kao stranci, a studentima iz Republike Srpske da imaju ista prava kao i studenti iz Srbije.

Sve to, kako je naveo, Republika Srpska i Srbi ne smiju da zaboraviti.

"Neka živi Aleksandar Vučić, neka živi Srbija i neka živi Republika Srpska", poručio je Dodik.