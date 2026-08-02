Logo

Dodik: Zahvalnost Vučiću za podršku koju daje razvoju Srpske

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 21:04

Komentari:

2
Додик: Захвалност Вучићу за подршку коју даје развоју Српске

Predsjednik Milorad Dodik istakao je večeras da je srpski narod veoma zahvalan predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za podršku koju daje razvoju Republike Srpske.

On je naglasio da Vučić živi srpski život na način kako to treba da čini svaki Srbin, da voli svaki kraj gdje žive Srbi i da voli svakog Srbina.

Dodik je poručio da i Republika Srpska voli i poštuje Srbiju i raduje se svakom njenom uspjehu, ne samo na sportskom, nego na bilo kojem planu, prenosi Srna.

"Nesumnjivo je da je Vučić preporodio Srbiju, učinio je snažnom, moćnom, svakim danom sve boljom. Srbija je danas nesumnjivo lider u ekonomskom razvoju, Srbija zaslužuje predsjednika kakvog ima", rekao je Dodik u Sitnici kod Ribnika, gdje sa Vučićem prisustvuje narodnom saborovanju povodom Ilindana.

Istakao je da Republika Srpska gleda u Srbiju sa ljubavlju kao što se gleda rođena majka, kako se gledaju roditelji, kako se gleda i voli sloboda svuda gdje se ona gradi i želi da se dostigne.

Dodik je naglasio da Vučićeva podrška srpskom narodu u Republici Srpskoj nikada nije izostala.

"Ja mogu da svjedočim da je predsjednik Vučić prvi sjeo s nama iz Republike Srpske, razgovarao i rekao: `Idemo da pravimo zajedničke programe, idemo da gradimo zajedničku srpsku priču u okviru onoga što jeste međunarodno pravo jedne i druge strane`", dodao je Dodik.

On je ponovio da je Srbija uložila 140 miliona u razne programe u Srpskoj, što je svrstavaju među najveće donatore za Republiku Srpsku.

"Mnoge stvari ne bismo mogli riješiti da nije bilo toga. I nikada nije bilo oklijevanja, ni prigovora. Uvijek žal što ne može više i što nismo više uradili", rekao je Dodik i dodao da je to svojstveno čoveku koji ima pošten i kvalitetan odnos prema srpskom narodu.

Dodik je podsjetio na ulaganja Srbije u Republiku Srpsku za vrijeme vlasti Vučića, koji je, kako je rekao, omogućio Srbima iz Srpske da se ne liječe u Srbiji kao stranci, a studentima iz Republike Srpske da imaju ista prava kao i studenti iz Srbije.

Sve to, kako je naveo, Republika Srpska i Srbi ne smiju da zaboraviti.

"Neka živi Aleksandar Vučić, neka živi Srbija i neka živi Republika Srpska", poručio je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Komentari (2)

Više iz rubrike

Саво Минић сједница Владе

Republika Srpska

Minić: Srpska nikad stabilnija i ide nezaustavljivo naprijed

5 h

6
Предсједник ПДП Игор Црнадак у Народној скупштини Републике Српске

Republika Srpska

Mazalica uzvratio Crnatku: Nije problem doručak, već što iz Hrvatske držiš lekcije

5 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Partnerstvo sa velikim silmama doprinosi političkoj i ekonomskoj stabilnosti

6 h

0
радници страни домаћи грађевинци

Republika Srpska

Nezaposlenost u junu smanjena u Srpskoj i Brčko distriktu, povećana u FBiH

6 h

2

  • Najnovije

22

02

Zvaničnici Srpske i Srbije na večeri na Balkani

21

48

Minić nakon pucnjave u Lukavici: Građani da ostanu mirni, institucije imaju snagu da ih zaštite

21

40

Bilo puno djece: Pala grana na igralištu u Banjaluci

21

27

Pandurević stabilno nakon pucnjave

21

15

Minić: Čuvaćemo slobodu, jedinstvo i duhovne vrijednosti srpskog naroda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima