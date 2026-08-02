Mazalica uzvratio Crnatku: Nije problem doručak, već što iz Hrvatske držiš lekcije

Igor Crnadak iz Hrvatske pokušava da drži lekcije u danima kada se srpski narod prisjeća stradanja u zločinačkoj akciji "Oluja", poručio je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Reagujući na Crnatkovu objavu na društvenoj mreži Iks, Mazalica je istakao da, dok Republika Srpska i Srbija zajednički obilježavaju sjećanje na progon i patnju stotina hiljada Srba, Crnadak bira da se bavi jeftinim političkim poenima i neukusnim komentarima, pokazujući nedostatak osjećaja za trenutak i pijetet prema žrtvama.

On je posebno problematičnim ocijenio činjenicu da je poruka upućena iz Hrvatske, naglašavajući da je "jasno vidljivo ispod same objave na Iksu odakle je poruka napisana".

"Za razliku od takvih istupa, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, obilazi srpske stradalničke opštine, razgovara sa narodom i pokazuje konkretnu brigu za one koji su najviše stradali", naveo je Mazalica, prenosi Srna.

Dodao je da nije problem "šta ko jede i gdje doručkuje", već kada političari izgube osjećaj za narod i vrijeme u kojem se nalazimo, pa iz inostranstva dociraju onima koji su uz svoj narod i u najtežim trenucima.

Mazalica je pozvao Crnatka da pokaže minimum odgovornosti i poštovanja prema srpskim žrtvama.

Crnadak je prethodno na Iksu kritikovao predsjednika SNSD-a Milorada Dodika zbog snimka na kojem doručkuje u automobilu, nazivajući to "performansom" i optužujući ga za demagogiju i licemjerje, uz opaske u vezi sa poštovanjem saobraćajnih propisa. U objavi je, kako je vidljivo, naznačeno da je Crnadak poruku uputio iz Hrvatske.