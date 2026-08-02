Dodik i Vučić odali poštu ubijenima na Petrovačkoj cesti

Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas su kod spomen-obilježja u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca odali počast srpskim žrtvama iz izbjegličke kolone koju je na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine bombardovala hrvatska avijacija.

Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu "Oluja" bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca.

Tom prilikom je ubijeno deset civila, među kojima četvoro djece.

U zločinu na Petrovačkoj cesti ubijeni su brat i sestra Žarko /8/ i Nevena /11/ Rajić, Jovica Drča /6/ i Darinka Drča /68/, Mika Kovačević /83/, otac i sin Krstan /45/ i Darko /13/ Vuković, otac i sin Branko /73/ i Mirko /34/ Stijelja, trudnica Mirjana Dubajić /21/, dok je ranjeno više osoba.

Optužnicom za zločin na Petrovačkoj cesti obuhvaćeni su pripadnici hrvatskog ratnog vazduhoplovstva Vladimir Mikac iz Ptuja, Zdenko Radulj iz Osijeka, Željko Jelenić iz Pule i Danijel Borović iz Varaždina, kojima se sudi u odstustvu pred sudom u Beogradu.

Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, biće obilježen u Mrkonjić Gradu u utorak, 4. avgusta.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sva obilježja genocida.

Dodik: Ubistvo srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti - podmukli zločin

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je bombardovanje kolone srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti 1995. godine bio podmukli zločin.

"Hrvatski pilot je hladnokrvno raketirao nejač, starce, žene i djecu. To govori o patološkoj mržnji prema Srbima", rekao je Dodik kod spomen-obilježja na Petrovačkoj cesti, gdje je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odao počast srpskim žrtvama.

Dodik je podsjetio da su hrvatski avioni bombardovali izbjegličku kolonu na teritoriji Republike Srpske.

"Kolona izbjeglica je napustila teritoriju Hrvatske i bila je na području Republike Srpske kada je bomardovana. Po njima smo nevini civili bili legitimna meta", rekao je Dodik.

Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu "Oluja" bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca.

Tom prilikom je ubijeno deset civila, među kojima četvoro djece.

Vučić: Bombardovanje izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti - najstrašniji hladnokrvni zločin

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da hrvatsko bombardovanje izbjegličke kolone Srba na Petrovačkoj cesti 1995. godine predstavlja najstrašniji hladnokrvi zločin za koji niko nije odgovarao.

"Naša obaveza je da taj događaj pamtimo i da deca i starci stradali na Petrovačkoj cesti nikada ne budu zaboravljeni", rekao je Vučić kod spomen-obilježja u mjestu Janjila na Petrovačkoj cesti, gdje je zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom odao počast srpskim žrtvama.

Vučić je podsjetio da je Srbija obezbijedila sredstva za izgradnju ovog spomen-obilježja, a da je plan da ovdje bude izgrađena i kapela, prenosi Srna.

"Kada je reč o izgradnji kapele, tu postoji problem, jer je u planu da se ovde nekad gradi brza saobraćajnica. Međutim, nastojićemo da napravimo kapelu nekoliko stotina metara dalje u dogovoru sa episkopom Sergijem kako bismo na tom mestu mogli da obeležavamo godišnjicu ovog zločina", rekao je Vučić.