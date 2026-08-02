Dodik: Bošnjaci hoće da nam nametnu kulturno nasljeđe koje ne postoji

Predsjednik Milorad Dodik rekao je danas da Bošnjaci pokušavaju da proguraju priču o nekakvom bosanskohercegovačkon kulturnom nasljeđu koje ne postoji.

Dodik je tokom posjete manastiru Rmanj, gdje je njega i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ugostio Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije, istakao da Bošnjaci guraju tu priču, kao i naziv bosanski Srbi, dok im smetaju druge stvari.

"Kad se kaže bosanski musliman, oni se ljute, a nas i oni i drugi nazivaju bosanskim Srbima. Sad pričaju o bh. kulturnom nasljeđu, iako ono ne postoji. Postoje srpsko, hrvatsko i tursko nasljeđe u Bih, ali bošnjačko ne postoji", rekao je Dodik.

On je dodao da ima i Srba, pa i vladika koji podržavaju takve narative, ocjenjujući da takvi ne pripadaju srpskom narodu.

"Nismo mi nikakvi bosanski Srbi. Nama je Benjamin Kalaj dao taj naziv. Za mene je uvreda kada dođem u Beograd i kada me pitaju šta ima u Bosni. Za mene Bosna u tom pogledu ne postoji. Ja sam Srbin", poručio je Dodik.