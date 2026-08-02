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Stevandić: Spomenici se ne podižu kritičarima već stvaraocima

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 12:24

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Предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић на конференцији за медије
Foto: ATV

Spomenici se ne podižu kritičarima već stvaraocima, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"I Bog pomaže onima koji se trude i vrijedno rade i što bi naši stari rekli: Bog pregaocu daje mahove", napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks, uz objavljenu poruku podrške predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Stevandić je istakao da je Vučić posjetio najviše srpskih krajeva i sela u istoriji, naglasivši da Srpska ostaje dosledna u čuvanju nacionalnog identiteta.

"Od mnogo velikih vladara, Aleksandar Vučić je posjetio najviše srpskih krajeva i sela u našoj istoriji, a neke i jedini. Po Srbiji skoro sve, a na srpskom zapadu do Drvara (gdje je i donio fabriku 'Jumko'), Grahova i drugih, nisu stizali ni veliki car Dušan Silni, ni kraljevi, ni Stambolić, ni Milošević ni Tadić", naveo je Stevandić.

Predsjednik NSRS je dodao da se Republika Srpska zahvaljuje najčvršćim nacionalnim stavom i da nema igre sa novim nacijama, crkvama i kulturama sem srpske.

Pisanje te istorije i čuvanje granica srpskog duhovnog prostora i kulture, danas je trnovit posao pun uvreda i osporavanja, ali je i veliko duhovno postignuće i zadovoljstvo. Hvala i na mnogaja ljeta predsjedniče, zaključio je Stevandić.

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Nenad Stevandić

Aleksandar Vučić

Republika Srpska

Narodna skupština Republike Srpske

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