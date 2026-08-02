Stevandić: Spomenici se ne podižu kritičarima već stvaraocima

Spomenici se ne podižu kritičarima već stvaraocima, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"I Bog pomaže onima koji se trude i vrijedno rade i što bi naši stari rekli: Bog pregaocu daje mahove", napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks, uz objavljenu poruku podrške predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Stevandić je istakao da je Vučić posjetio najviše srpskih krajeva i sela u istoriji, naglasivši da Srpska ostaje dosledna u čuvanju nacionalnog identiteta.

"Od mnogo velikih vladara, Aleksandar Vučić je posjetio najviše srpskih krajeva i sela u našoj istoriji, a neke i jedini. Po Srbiji skoro sve, a na srpskom zapadu do Drvara (gdje je i donio fabriku 'Jumko'), Grahova i drugih, nisu stizali ni veliki car Dušan Silni, ni kraljevi, ni Stambolić, ni Milošević ni Tadić", naveo je Stevandić.

Predsjednik NSRS je dodao da se Republika Srpska zahvaljuje najčvršćim nacionalnim stavom i da nema igre sa novim nacijama, crkvama i kulturama sem srpske.

Spomenici se ne podižu kritičarima već stvaraocima.

I Bog pomaže onima koji se trude i vrijedno rade i što bi naši stari rekli:

Bog pregaocu daje mahove. pic.twitter.com/luL6Yu0WYZ — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) August 2, 2026

Pisanje te istorije i čuvanje granica srpskog duhovnog prostora i kulture, danas je trnovit posao pun uvreda i osporavanja, ali je i veliko duhovno postignuće i zadovoljstvo. Hvala i na mnogaja ljeta predsjedniče, zaključio je Stevandić.