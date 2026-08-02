Poznato gdje je dječak (14) koji je ubio očuha: Njegova majka završila na psihijatriji

Autor:ATV redakcija
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Poznati hirurg iz Vršca A. I. (42) ubijen je u petak, 31. jula, u kasnim večernjim časovima u kući u Banatskim Karlovcima, nakon navodne svađe sa svojom emotivnom partnerkom.
Za ovaj stravičan zločin osumnjičen je njen maloljetni sin, koji je očuha izbo nožem.
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Prema nezvaničnim saznanjima, majka osumnjičenog dječaka, koja je inače endokrinolog po struci, nakon tragedije je smještena na odjeljenje neuropsihijatrije u Vršcu.
Ona je do prije nekoliko mjeseci radila u Opštoj bolnici u Vršcu, nakon čega je prešla u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu. Njene kolege imaju samo riječi hvale za nju, ističući da je uvijek bila izuzetno profesionalna, ljubazna i nasmijana.
Posebno šokantan detalj jeste da je samo dan prije tragedije, u četvrtak 30. jula, osumnjičeni dječak bio sa očuhom na pregledu kod dermatologa, a ništa nije ukazivalo da su u lošem odnosu.
Ipak, nezvanično se saznaje da je dječak u posljednje vrijeme važio za problematičnog i da je učestvovao u nekoliko tuča sa vršnjacima.
Sud u Pančevu odredio je pritvor do 30 dana maloljetniku na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.
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Na teret mu se stavlja izvršenje teškog krivičnog djela za koje je zaprijećena kazna zatvora od najmanje 10 godina.
Kolege nastradalog hirurga iz Opšte bolnice u Vršcu nalaze se u potpunom šoku.
Od svog voljenog kolege oprostili su se emotivnom objavom, navodeći da niko nije ni naslućivao da je imao privatne probleme koji će se okončati ovako stravičnom tragedijom.
(Informer)
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