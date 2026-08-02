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Kritičan period u narednih pet dana u Mađarskoj

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 12:27

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Заставе Мађарске на згради.
Foto: Oscar M/Pexels

Mađarska se suočava sa kritičnim periodom u narednih pet dana jer će se projektovani toplotni talas poklopiti sa potpunim gašenjem jedine nuklearne elektrane u zemlji prvi put u gotovo pola vijeka, izjavio je premijer Peter Mađar.

Električna mreža i javne službe biće pod ogromnim opterećenjem u narednim danima, naveo je Mađar u objavi na "Fejsbuku".

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On je zatražio od od kompanija, lokalnih samouprava i domaćinstava da značajno smanje potrošnju električne energije u večernjim časovima, kada je mreža najopterećenija.

(Srna)

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Tagovi :

Mađarska

Peter Mađar

toplotni talas

nuklearna elektrana

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