Kritičan period u narednih pet dana u Mađarskoj

Mađarska se suočava sa kritičnim periodom u narednih pet dana jer će se projektovani toplotni talas poklopiti sa potpunim gašenjem jedine nuklearne elektrane u zemlji prvi put u gotovo pola vijeka, izjavio je premijer Peter Mađar.

Električna mreža i javne službe biće pod ogromnim opterećenjem u narednim danima, naveo je Mađar u objavi na "Fejsbuku".

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On je zatražio od od kompanija, lokalnih samouprava i domaćinstava da značajno smanje potrošnju električne energije u večernjim časovima, kada je mreža najopterećenija.

(Srna)