Krvavi obračun u Derventi: Zbog parkinga izvukao pištolj i ranio komšiju

Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se sinoć dogodila na parkingu ispred jednog ugostiteljskog objekta u centru Dervente.

Muškarac Slađan M. je zadobio prostrelnu ranu desne potkoljenice i ukazana mu je ljekarska pomoć u Službi hitne pomoći Derventa, piše portal Provjereno.

Nezvanično, pucnjavi je prethodio sukob zbog parkiranja vozila. Navodno je oštećeni parkirao automobil ispred kapije osumnjičenog Željka R., nakon čega je došlo do verbalne rasprave koja je prerasla u fizički sukob. Oštećeni je tokom sukoba glavom udario osumnjičenog, koji je potom ušao u kuću, uzeo pištolj i ispalio hitac, pogodivši ga u nogu.

Osumnjičeni je ubrzo lišen slobode, a oružje za koje se sumnja da je korišćeno u pucnjavi je pronađeno i izuzeto.

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku. Zvanične informacije o ovom događaju očekuju se nakon okončanja istražnih radnji.