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Oglasila se policija o nesreći u Kotor Varošu

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 09:44

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Огласила се полиција о несрећи у Котор Варошу
Foto: ATV

Dvije osobe su smrtno stradale, dok je jedna sa povredama hitno prevezena na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila jutros na magistralnom putu MI-108.

Kako je saopšteno iz policije, nesreća se dogodila oko 5 časova u opštini Kotor Varoš, a u njoj je učestvovalo jedno putničko vozilo.

Uviđajem na licu mjesta saobraćajne nesreće rukovodio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

"U ovoj nesreći dva lica su smrtno stradala, a jedno je zadobilo tjelesne povrede, te je upućeno na UKC RS radi ukazivanja ljekarske pomoći", naveli su.

Na ovoj dionici puta saobraćaj se sada odvija normalno, s obzirom na to da je policijski uviđaj završen.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Kotor Varoš

poginuli

povrijeđeni

PU Banjaluka

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