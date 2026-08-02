Oglasila se policija o nesreći u Kotor Varošu

Autor:ATV redakcija
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Dvije osobe su smrtno stradale, dok je jedna sa povredama hitno prevezena na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila jutros na magistralnom putu MI-108.
Kako je saopšteno iz policije, nesreća se dogodila oko 5 časova u opštini Kotor Varoš, a u njoj je učestvovalo jedno putničko vozilo.
Uviđajem na licu mjesta saobraćajne nesreće rukovodio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
"U ovoj nesreći dva lica su smrtno stradala, a jedno je zadobilo tjelesne povrede, te je upućeno na UKC RS radi ukazivanja ljekarske pomoći", naveli su.
Na ovoj dionici puta saobraćaj se sada odvija normalno, s obzirom na to da je policijski uviđaj završen.
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