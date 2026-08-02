Tragedija kod Bosanskog Grahova: Muškarac iz Drvara poginuo u šumi

Muškarac (58) iz Drvara smrtno je stradao tokom šumskih radova u mjestu Gudeja u opštini Bosansko Grahovo.

Muškarac (58) iz Drvara smrtno je stradao tokom šumskih radova u mjestu Gudeja u opštini Bosansko Grahovo.

Policiji je ova nesreća prijavljena sinoć, nakon čega su policijski službenici policijskih uprava Bosansko Grahovo i Drvar izvršili uviđaj, a dežurni mrtvozornik utvrdio smrt nastradalog.

Policijski službenici su nastavili s preduzimanjem mjera i radnji s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja, naveli su iz Policijske uprave Bosansko Grahovo.