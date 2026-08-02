Tragedija kod Bosanskog Grahova: Muškarac iz Drvara poginuo u šumi

Autor:ATV redakcija
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Muškarac (58) iz Drvara smrtno je stradao tokom šumskih radova u mjestu Gudeja u opštini Bosansko Grahovo.
Muškarac (58) iz Drvara smrtno je stradao tokom šumskih radova u mjestu Gudeja u opštini Bosansko Grahovo.
Policiji je ova nesreća prijavljena sinoć, nakon čega su policijski službenici policijskih uprava Bosansko Grahovo i Drvar izvršili uviđaj, a dežurni mrtvozornik utvrdio smrt nastradalog.
Policijski službenici su nastavili s preduzimanjem mjera i radnji s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja, naveli su iz Policijske uprave Bosansko Grahovo.
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