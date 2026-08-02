Dodik i Bojić na osveštanju Hrama Svetog proroka Ilije

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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvuje u Gornjoj Slatini kod Laktaša osveštanju Hrama Svetog proroka Ilije.

Svetu arehijerejsku liturgiju služi Njegovo visokopreosteštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem. Crkva Svetog proroka Ilije obilježava danas i hramovnu slavu Ilindan. Osim brojnih vjernika, liturgiji prisustvuje i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, koji je kum slave hrame. Novi pravoslavni hram na Babića Brdu u Gornjoj Slatini predstavlja važan duhovno-vjerski objekat za mještane ovog kraja. Prije par mjeseci završeno je asfaltiranje parkinga i uređenje pristupnih saobraćajnica do Hrama Svetog proroka Ilije.

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