Logo

Dodik i Bojić na osveštanju Hrama Svetog proroka Ilije

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 10:58

Komentari:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Горњој Слатини код Лакташа на освештању Храма Светог пророка Илије.
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvuje u Gornjoj Slatini kod Laktaša osveštanju Hrama Svetog proroka Ilije.

Svetu arehijerejsku liturgiju služi Njegovo visokopreosteštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem.

Crkva Svetog proroka Ilije obilježava danas i hramovnu slavu Ilindan.

Osim brojnih vjernika, liturgiji prisustvuje i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, koji je kum slave hrame.

Novi pravoslavni hram na Babića Brdu u Gornjoj Slatini predstavlja važan duhovno-vjerski objekat za mještane ovog kraja.

Prije par mjeseci završeno je asfaltiranje parkinga i uređenje pristupnih saobraćajnica do Hrama Svetog proroka Ilije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Miroslav Bojić

Ilindan

Sveti Ilija

Komentari (0)

Pročitajte više

Нуждић: У злочиначкој акцији "Олуја" извршено етничко чишћење Срба

Republika Srpska

Nuždić: U zločinačkoj akciji "Oluja" izvršeno etničko čišćenje Srba

3 h

0
Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Hronika

Krvavi obračun u Derventi: Zbog parkinga izvukao pištolj i ranio komšiju

3 h

0
Шума Шуме Републике Српске

Hronika

Tragedija kod Bosanskog Grahova: Muškarac iz Drvara poginuo u šumi

3 h

0
Дјечак држи џојстик и игра игрице

Svijet

Zloglasna grupa "764" vrbuje djecu kroz igrice, ovako biraju mete

4 h

0

Više iz rubrike

Нуждић: У злочиначкој акцији "Олуја" извршено етничко чишћење Срба

Republika Srpska

Nuždić: U zločinačkoj akciji "Oluja" izvršeno etničko čišćenje Srba

3 h

0
Илић: Дан сјећања на страдале Србе у "Олуји" важан догађај за нашу историју

Republika Srpska

Ilić: Dan sjećanja na stradale Srbe u "Oluji" važan događaj za našu istoriju

4 h

0
Полиција Републике Српске

Republika Srpska

MUP Srpske izdao važno naređenje: Ovo je strogo zabranjeno za sve vozače

4 h

0
Додик и Вучић данас у манастиру Рмањ

Republika Srpska

Dodik i Vučić danas u manastiru Rmanj

6 h

1

  • Najnovije

14

29

Jedan brat poginuo, drugi teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

14

25

Vučić: Radujem se susretu sa Srbima u Srpskoj i FBiH

14

18

HET svečano obilježio krsnu slavu - Ilindan

14

12

Vučić stigao u manastir Rmanj, dočekao ga Dodik

14

02

Požar zbog kojeg je evakuisano preko 200.000 ljudi stavljen pod kontrolu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima