Zloglasna grupa "764" vrbuje djecu kroz igrice, ovako biraju mete

Krajem 2024. godine, u mirnom dijelu Stokholma dječak (14) je prišao starijem muškarcu i izbo ga tri puta u leđa. Video napada je strimovan i brzo se proširio po mrežama.

Dječak je navodno imao veze sa zloglasnom grupom 764. Članovi ove grupe su poznati po tome što vrbuju mlade ljude preko četova na video-igrama poput Roblox-a i Minecraft-a.

Meta su im mladi ljudi koji imaju probleme sa mentalnim zdravljem i seksualnim identitetom. Oni pomoću već isprobanih metoda vrše pritisak na mlade ljude da vrše nasilje ili se samopovređuju.

Mreža 764, koju je osnovao tinejdžer iz Teksasa, Bredli Kejdenhed, samo je jedan dio evoluirajućeg onlajn ekosistema, sa počiniocima i žrtvama koji se proširio u više od deset zemalja. Kejdenhed sada služi kaznu od 80 godina zatvora u SAD zbog posjedovanja materijala o seksualnom zlostavljanju djece.

Trenutno se pred sudovima širom svijeta vodi nekoliko slučajeva sa navodnim vezama sa takvim grupama. Pravni zapisi ukazuju na to da oni često slave nasilje, manipulaciju i nanošenje štete, prikupljajući zapise o takvim djelima kako bi stekli kontrolu.

"Ovo su mladi ljudi koji regrutuju druge mlade ljude", kaže Bjorn Iler, osnivač firme za obezbjeđenje Revontulet.

Krisi Baret, komesarka australijske federalne policije, izjavila je da se radi o zabrinjavajućem trendu.

"Žrtve postaju počinioci tako što pokušavaju da pobjegnu od svojih onlajn nasilnika koji su se sprijateljili sa njima i pripremali ih, a zatim ih natjerali da se same povrede", objašnjava komesarka Baret.

Švedski sud je u aprilu 2025. godine odlučio da je tinejdžer izvršio napad nožem iako je bio premlad da bi bio krivično odgovoran. Međutim, tokom istrage pojavilo se još jedno ime "Chai", rekle su lokalne vlasti u izjavi za Gardijan.

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Početkom 2025. godine, dok se zemlja još uvijek oporavljala od napada, jedna djevojka iz Australije je pozvala švedsku policiju. Željela je da obavijesti vlasti o "Chai-ju".

Linus Svenson, istraživački novinar švedske televizije SVT, nikada nije čuo za grupu 764 prije napada nožem 2024. godine. On kaže da sada zna za najmanje devet lokalnih sudskih slučajeva povezanih sa "Com", terminom koji se koristi za široku onlajn mrežu koja se bavi sajber kriminalom, iznudom i nasiljem, a koja uključuje i grupu 764. On kaže da je pronašao desetine švedskih članova u čet grupama.

"To je veće od ovih nekoliko slučajeva. Mislim da je trebalo vremena da švedske vlasti, a i šira javnost, zaista shvate ovo", rekao je on.

Kada je počeo da gleda video-snimke i slike koje je grupa podijelila za istragu SVT-a, Svenson je naišao na tinejdžera na sjeveru Švedske koji je 2024. godine osuđen za pokušaj prisiljavanja trinaestogodišnjeg dječaka da sebi oduzme život.

To je, prema riječima Dženi Estling, više javne tužiteljke u švedskoj Nacionalnoj jedinici za borbu protiv međunarodnog i organizovanog kriminala, bio "Chai".

Tinejdžeru, čije pravo ime iz zakonskih razloga ne može biti objavljeno, sudi se za više od 70 krivičnih djela, prema optužnici, uključujući navodno podsticanje nekoga na samopovređivanje i samoubistvo, kao i stvaranje materijala o seksualnom zlostavljanju djece. Većina je navodno počinjena nad jednom australijskom djevojčicom. Takođe je optužen da je naveo mladog čovjeka u Njemačkoj da sebe toliko teško povrijedi da je skoro umro.

Njegova advokatica, Emili Tojra, rekla je za Gardijan da on negira sve optužbe.

Suđenje je obustavljeno krajem juna nakon što ga je švedski sud poslao na forenzičko-psihijatrijsku istragu, prema sudskim zapisima, navodeći da postoje "ubjedljivi dokazi da je on počinio nekoliko djela za koja je optužen". Slučaj će se nastaviti u avgustu.

Estling kaže da će slučaj testirati da li ljudi mogu biti odgovorni za onlajn prisiljavanje drugih na akte samopovređivanja ili nasilja, što je karakteristika grupa poput 764.

"Oni imaju cilj da unište svijet. Članovi takođe imaju lični cilj, žele da se bolje pozicioniraju unutar grupe", kaže Estling. Kreiranje novog materijala može biti preduslov za ulazak u zatvorene sobe za ćaskanje.

"Oni prvenstveno prisiljavaju mlade žrtve da se samopovređuju ili vrše seksualne radnje. Koriste to da bi mogli da prisiljavaju ljude da urade nešto još gore", rekla je ona.

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Estling tvrdi da je "Chai" imao visoku poziciju unutar grupe i da je pozvan da uđe u grupni čet "764 Inferno" (prim. prev. "764 pakao"). Njegov advokat osporava tu karakterizaciju i kaže da je učešće njenog klijenta bilo ograničeno i da se bavio uređivanjem snimaka i fotografija.

U optužnici koju je objavilo Ministarstvo pravde SAD u aprilu 2025. godine, navodi se da su dva Amerikanca u ranim dvadesetim godinama, Leonidas Varajanis i Prasan Nepal, bili dio grupnog četa sa istim imenom koja je bila rezervisana za najuži krug članova grupe 764. Njih dvojica su optuženi da su koristili "764 Inferno" da bi se zavjerili sa drugim članovima radi kreiranja i distribucije slika eksploatacije djece. Istraživači su pronašli najmanje 295 hapšenja povezanih sa mrežom Com u 33 zemlje, uključujući Australiju, gdje postoje slučajevi koji se vode pred sudovima.

Na Novom Zelandu, nakon dojave američkih vlasti, Rondog Kif se 2025. godine izjasnio krivim po 13 tačaka optužnice, uključujući distribuciju "užasnog i grafičkog" materijala o eksploataciji djece. Dvadesetdvogodišnjak je u decembru osuđen na više od pet godina zatvora. Kif je tvrdio da je i on bio žrtva 764, za koju je rekao da mu je prijetila da će ga optužiti ako ne distribuira takav materijal, prema sudskim zapisima, ali je sud utvrdio da to "jednostavno nije vjerodostojno".

Prošle godine u Velikoj Britaniji, Kameron Finigan, koji je tada imao 19 godina, osuđen je na devet godina produžene kazne zatvora zbog posjedovanja terorističkog dokumenta "vodiča za ubijanje" u kome je dao savjete kako se izvršavaju napadi kamionima, a takođe je osuđen i zbog podsticanja na samoubistvo. Sud je utvrdio da je Finigan bio dio projekta grupe 764.

U junu je još jedan britanski tinejdžer, Elajdža Palmer, osuđen za podsticanje na teško samopovređivanje. Takođe je bio povezan sa grupom 764, saopštila je policija, i ciljao je svoju žrtvu na Roblox-u i platformi za ćaskanje Diskord.

Mnogo prije nego što su se ova hapšenja dogodila, nezavisna istraživačica, Beka Spinks, pratila je ove grupe iz svog doma u Teksasu.

"Kao mama, jednostavno sam užasnuta. Nisam mogla da zatvorim oči i samo pomislim: 'Pa dobro, neko drugi će se time pozabaviti.' Ko radi na ovome? Šta se dešava? Kako možemo da pomognemo?", pitala se ona.

Kao dio svog posla, prije nekoliko godina je počela da razgovara sa majkom "Chai-jeve" navodne žrtve u Australiji, koja je tražila pomoć kako bi privukla pažnju vlasti i podršku za svoje dijete.

Suđenja muškarcima povezanim sa grupom 764 koja se održavaju širom svijeta, kaže Spinks, došla su kao izvjesno olakšanje.

"Ona je veoma hrabra. A njena mama je takođe prava moćnica", kaže ona.

"Chai-jevo" suđenje se uglavnom odvijalo iza zatvorenih vrata, ali je danak koji su navodni zločini nanijeli žrtvama jasan. Spinks kaže da joj je najveći prioritet podizanje svijesti roditelja i službenika koji sprovode zakone.

"Često se dešava da djeca istupe, a možda policija ne prepoznaje znake da je u pitanju grupa 764, pa je ne gone tako agresivno kako bi trebalo. Jedno od najvećih, najopasnijih pogrešnih shvatanja je da se ovo neće desiti nama ili da se ovo dešava samo određenoj vrsti djece, kada se u stvarnosti to zaista može desiti bilo kome", rekla je ona, prenosi Telegraf.rs.