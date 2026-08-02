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Objavljena lista najplaćenijih podkastera: Džo Rogan i dalje na vrhu

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 08:56

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Подкастер Џо Роган
Foto: Screenshort/Youtube

Podkasti su postali jedan od glavnih stubova savremenih medija, a magazin Forbs je to potvrdio i konkretnim brojkama.

Najnovija lista najplaćenijih podkastera, objavljena 30. jula, procjenjuje zaradu prije oporezivanja u periodu od juna 2025. do juna 2026. godine. Ukupni iznosi obuhvataju minimalne garancije, podjelu prihoda, naknade sa platformi i događaje uživo, a podaci su prikupljeni kroz razgovore sa agentima, advokatima, menadžerima i izvršnim direktorima.

Na samom vrhu liste ponovo se nalazi Džo Rogan sa zaradom od 82 miliona dolara. Forbs ističe da je njegov uspjeh rezultat spoja povjerenja publike i ogromnog obima rada, napominjući da emisija The Joe Rogan Experience objavljuje oko 15 epizoda mjesečno i ostvaruje više od 80 miliona preuzimanja i pregleda. Njegov trogodišnji ugovor sa platformom Spotifaj, potpisan 2024. godine, mogao bi dostići ukupnu vrijednost od 250 miliona dolara.

Iznenađenje na drugoj poziciji

Najveće iznenađenje liste je drugo mjesto koje je zauzeo TBPN (Technology Business Programming Network), podkast koji vode Džon Kugan (John Coogan) i Džordi Hejs (Jordi Hays). Oni su inkasirali 70 miliona dolara, zahvaljujući i akviziciji od strane kompanije OpenAI, koja je prema izvještajima iznosila oko 150 miliona dolara u gotovini i akcijama.

Slijede:

  • Stiven Bartlet (The Diary of a CEO) – 45 miliona dolara
  • Ešli Flauers (Crime Junkie) – 42 miliona dolara
  • SmartLess (Vil Arnet, Džejson Bejtman i Šon Hejs) – 37 miliona dolara
  • Ostatak liste i međusobna nadmetanja platformi

Dalje na listi, Mel Robins i braća Kelsi sa podkastom New Heights dijele poziciju sa po 35 miliona dolara, a slijede ih:

  • Aleks Kuper (Call Her Daddy) – 32 miliona dolara
  • Daks Šepard (Armchair Expert) – 25 miliona dolara
  • Emi Poler (Good Hang) – 24 miliona dolara
  • Džej Šeti (On Purpose) – 21 million dolara
  • Giggly Squad zatvara top 20 sa zarađenih 18 miliona dolara.

Forbs je iz ovog rangiranja isključio sindicirane radijske emisije i kreatore koji djeluju isključivo na Jutjubu. Takođe se ističe i širi kontekst medijskog tržišta: Netfliks je još 2025. godine krenuo u aktivno preuzimanje podkast talenata kako bi vratio dio angažovanja publike sa Jutjuba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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