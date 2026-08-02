Poznat identitet stradalih mladića u Kotor Varošu, jedan hitno prebačen na UKC

U stravičnoj nesreći u Kotor Varošu stradali su B.S. (21) i A.M. (22), dok je vozač Č.A. (20) povrijeđen i hitno prevezen u UKC Srpske.

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke "Audi", kojim je upravljao Č.A. (20) iz Kotor Varoša, pod još neutvrđenim okolnostima sletjelo sa kolovoza.

Vozač putničkog vozila „Audi“ lice Č.A., je zadobilo tjelesne povrede. Povrijeđenom licu je pružena ljekarska pomoć i on je smješten u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Kotor Varoš.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode .