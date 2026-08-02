Više mrtvih u teškom udesu na ulazu u Kotor Varoš

Autor:ATV redakcija
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 4.50 na ulazu u Kotor Varoš, kod benzinske pumpe, a prema riječima ljudi koji su se zatekli na licu mjesta, tri osobe su poginule.
Kako navode očevici, u nesreći su stradali mlađi muškarci, a svi su bili u jednom automobilu.
U nesreći je učestvovao jedan automobil.
Saobraćaj na ovoj dionici je obustavljen, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce, piše Glas Srpske.
Više informacija o uzrocima nesreće, identitetu stradalih i zvaničnim podacima policije očekuje se nakon završetka uviđaja.
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