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Više mrtvih u teškom udesu na ulazu u Kotor Varoš

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 07:59

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 4.50 na ulazu u Kotor Varoš, kod benzinske pumpe, a prema riječima ljudi koji su se zatekli na licu mjesta, tri osobe su poginule.

Kako navode očevici, u nesreći su stradali mlađi muškarci, a svi su bili u jednom automobilu.

U nesreći je učestvovao jedan automobil.

Saobraćaj na ovoj dionici je obustavljen, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce, piše Glas Srpske.

Više informacija o uzrocima nesreće, identitetu stradalih i zvaničnim podacima policije očekuje se nakon završetka uviđaja.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

poginuli

Kotor Varoš

Saobraćajna nezgoda

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