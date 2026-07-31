Otkriven uzrok nesreće u kojoj je poginuo motociklista iz Trebinja

Motociklista iz Trebinja S.M. preminuo je u bolnici nakon teške saobraćajne nesreće koja se danas dogodila u mjestu Bijela Rudina kod Bileće.

Uviđajem je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je A.C, državljanin Italije, automobilom Reno prešao u suprotnu traku i udario u dva motocikla.

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"Po ovlaštenju dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju policijski službenici PU Trebinje su izvršili uviđaj na licu mjesta, kojim je utvrđeno da je do saobraćajne nezgode došlo kada je vozač putničkog motornog vozila Reno, krećući se iz pravca Gacka prema Bileći, iz neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku nakon čega je prednjom lijevom stranom vozila ostvario kontakt sa prednjim djelom motocikla marke Jamaha kojim je upravljao nastradali S.M, a nakon toga je ostvario kontakt i sa drugim motociklom marke Jamaha kojim je upravljao N.V", objašnjava se u saopštenju Tužilaštva.

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Postupajući tužilac je događaj kvalifikovao kao krivično djelo Ugrožavanje javnog saobraćaja, naložio obdukciju tijela nastradalog lica, te policijskim službenicima PU Trebinje naložio da osumnjičenog A.C, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predaju na postupanje ovom Tužilaštvu.