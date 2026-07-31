Pokušaj masovnog prelaska granice: Povećan broj poginulih migranata

Broj migranata koji su poginuli pokušavajući da uđu u špansku enklavu Seuta iz Maroka dostigao je 57, objavio je list "El pais".

Hiljade mladih Marokanaca okupilo se juče na granici Maroka i španske enklave Seute, a stotine njih uspjele su da uđu na špansku teritoriju.

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Gradonačelnik Seute Huan Hesus Vivas rekao da je oko 60.000 ljudi ušlo u Seutu iz Maroka u jednom danu i da su najmanje 34 migranta poginula.

(SRNA)