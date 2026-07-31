Objavljen jeziv snimak: Piton progutao čovjeka

Četrdesetogodišnji muškarac poginuo je u jednom selu u Indoneziji nakon što ga je, prema navodima lokalnih vlasti, napao i usmrtio piton dug oko sedam metara.

Prema pisanju lokalnih medija, Hasim Lumbesy se u noći 27. jula vraćao kući kroz šumsko područje nakon boravka u jednom ugostiteljskom objektu.

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Vjeruje se da ga je zmija napala u ranim jutarnjim satima, ugrizla za nogu i potom savladala.

Njegov nestanak prijavljen je policiji, nakon čega su članovi porodice, prijatelji i mještani organizovali potragu. Tokom pretrage pronađeni su njegovi lični predmeti i tragovi krvi, a nedaleko od tog mjesta uočen je veliki piton s neuobičajeno nadutim tijelom.

Mještani su, uz pomoć policijskih službenika, usmrtili zmiju, a nakon što su otvorili njen želudac pronašli su tijelo nestalog muškarca.

Policija je potvrdila da je žrtva preminula na mjestu događaja, a tijelo je potom vraćeno porodici radi ukopa.

Napadi pitona sa smrtnim ishodom na ljude veoma su rijetki, ali su ranije zabilježeni u Indoneziji, gdje žive neki od najvećih mrežastih pitona na svijetu.

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Većina takvih slučajeva događa se u ruralnim područjima, gdje ljudi rade u šumama ili na plantažama i češće dolaze u kontakt s ovim velikim zmijama.

Pria bernama Hasim Lumbessy di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, ditemukan tewas setelah ditelan ular piton berukuran 7 meter.



Saat ditemukan, jasad korban sudah berada di dalam perut hewan melata itu.



>> https://t.co/TBhaeErz4r#ularpiton #kepulauansula #detikSulsel pic.twitter.com/e6Er49h2bI — detiksulsel (@detiksulsel_) July 30, 2026

(Radiosarajevo)