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Objavljen jeziv snimak: Piton progutao čovjeka

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 15:13

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Питон прогутао човјека
Foto: Screenshot

Četrdesetogodišnji muškarac poginuo je u jednom selu u Indoneziji nakon što ga je, prema navodima lokalnih vlasti, napao i usmrtio piton dug oko sedam metara.

Prema pisanju lokalnih medija, Hasim Lumbesy se u noći 27. jula vraćao kući kroz šumsko područje nakon boravka u jednom ugostiteljskom objektu.

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Vjeruje se da ga je zmija napala u ranim jutarnjim satima, ugrizla za nogu i potom savladala.

Njegov nestanak prijavljen je policiji, nakon čega su članovi porodice, prijatelji i mještani organizovali potragu. Tokom pretrage pronađeni su njegovi lični predmeti i tragovi krvi, a nedaleko od tog mjesta uočen je veliki piton s neuobičajeno nadutim tijelom.

Mještani su, uz pomoć policijskih službenika, usmrtili zmiju, a nakon što su otvorili njen želudac pronašli su tijelo nestalog muškarca.

Policija je potvrdila da je žrtva preminula na mjestu događaja, a tijelo je potom vraćeno porodici radi ukopa.

Napadi pitona sa smrtnim ishodom na ljude veoma su rijetki, ali su ranije zabilježeni u Indoneziji, gdje žive neki od najvećih mrežastih pitona na svijetu.

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Većina takvih slučajeva događa se u ruralnim područjima, gdje ljudi rade u šumama ili na plantažama i češće dolaze u kontakt s ovim velikim zmijama.

(Radiosarajevo)

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Tagovi :

Piton

Zmija

Indonezija

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