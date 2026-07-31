Četiri tijela pronađena poslije lavine na jednom od najviših svjetskih vrhova

Najmanje četiri osobe poginule su u lavini koja je pogodila planinu Broad Pik u pakistanskoj oblasti Gilgit-Baltistan, dok se potraga za još šestoro nestalih alpinista nastavlja, potvrdile su lokalne vlasti.

Ministar turizma Gilgit-Baltistana saopštio je da su pronađena četiri tijela, od kojih su dva identifikovana, dok se radi na utvrđivanju identiteta preostale dvije žrtve, piše BBC.

Lavina je pogodila Broad Pik, dvanaesti najviši vrh na svetu, visok 8.047 metara, u četvrtak oko podne po lokalnom vremenu. U trenutku nesreće desetoro alpinista vodilo se kao nestalo, ali su nakon pronalaska četiri tijela još šestoro i dalje na spisku nestalih.

Među nestalima je i jedan od najpoznatijih svjetskih alpinista, Nepalac Nirmal Purdža, poznat kao Nims Dai, koji je 2019. godine postavio svetski rekord popevši se na svih 14 planinskih vrhova viših od 8.000 metara za nešto više od šest mjeseci.

U ekspediciji su učestvovali šest nepalskih alpinista, po jedan iz SAD, Pakistana, Omana i Kine. Sa svim članovima ekipe izgubljen je kontakt nakon lavine.

Pakistanska vojska uključila se u akciju spasavanja i u potragu poslala dva helikoptera.

Među nestalima su i Amerikanka Malori Gajs i pakistanski alpinista Sohail Saki. Kako navodi organizator ekspedicije, za Gajsovu je ovo bio prvi uspon na planinu višu od 8.000 metara, dok je Saki planirao da mu Broad Pik bude posljednji osamhiljadnik koji će osvojiti u Pakistanu. Saki je ranije uspješno osvojio K2, a tokom silaska je pomogao u spasavanju povređenog planinskog vodiča.

Vijest o nesreći izazvala je veliku zabrinutost u svetskoj alpinističkoj zajednici. Brojni planinari i organizacije izrazili su nadu da će preživeli biti pronađeni. Poznati nepalski alpinista Lakpa Šerpa poručio je da se moli za „čudo i bezbjedan povratak“ svog prijatelja Nirmala Purdže.

Na društvenim mrežama i forumima ljubitelji planinarenja prate razvoj situacije, a pojedini pokušavaju da lociraju Purdžu na osnovu podataka sa njegovog pametnog sata.

Ministarstvo spoljnih poslova Nepala saopštilo je da pomno prati situaciju i da ambasada te zemlje u Islamabadu sarađuje sa pakistanskim vlastima i Alpinističkim klubom Pakistana kako bi se ubrzala potraga i spasavanje. Kako navode, Pakistan je obećao da će angažovati sve raspoložive resurse u akciji.

Broad Pik, koji se nalazi u planinskom lancu Karakorum, prvi put je osvojen 1957. godine. Od tada su brojni alpinisti pokušali da se popnu na ovaj vrh, ali su desetine njih izgubile život zbog izuzetno teških uslova na planini.