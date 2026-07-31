Deset penjača nestalo nakon lavine u Pakistanu

Deset penjača, uključujući i proslavljenog nepalskog planinara Nirmala Purdžu, nestalo je na pakistanskom Broud Piku nakon što je lavina pogodila njihovu ekspediciju u četvrtak. U potragu su uključeni vojni helikopteri, dronovi i spasilački timovi, koji se kreću sa zemlje ka mestu nesreće, javlja Bi-Bi-Si .

Spasioci su locirali signal uređaja koji prate četvoricu penjača, ali za sada ne mogu da utvrde da li su živi. Uređaji se ne pomjeraju, a potrebno je oko četiri sata penjanja da bi se stiglo do njihove lokacije, koristeći dodatni kiseonik. Lokacija signala je između 6.000 i 7.000 metara. Lokacija preostalih šest penjača je nepoznata.

Prekid komunikacije nakon lavine

Direktor agencije „Sedam samit trekova“ Čang Dava Šerpa rekao je da se pretpostavlja da je lavina u četvrtak povukla deset penjača na planinu nešto više od 8.000 metara visine. Posljednja poznata lokacija tima bila je na nadmorskoj visini od oko 6.600 metara, nakon čega je izgubljen svaki kontakt.

Nestali tim uključuje penjače iz Nepala, Pakistana, Omana, SAD i Kine. Zajedno sa Purdžom, nestali su Nadhira Ahmed Abdulah Al Harti iz Omana, Sohail Saki iz Pakistana, Vang Zhong iz Kine, Amerikanac Malori Geis i pet Nepalaca: Pur Bahadur Gurung, Kili Pemba šerpa, Nima šerpa, Navang Thindu šerpa i Gjalu šerpa.

Kontradiktorne informacije o pronađenim tijelima

Predsjednik Pakistanskog planinarskog saveza Irfan Aršad Kan objavio je da su timovi pronašli četiri tijela na terenu. Ova informacija još nije nezavisno potvrđena, a nepalske vlasti i dalje vode svih šest svojih državljana kao nestale.

Svijet Izvučena tijela svih planinara iz BiH koji su poginuli tokom uspona na Elbrus

Nepalsko ministarstvo turizma saopštilo je da nije dobilo zvaničnu potvrdu o smrtnim slučajevima. Njihova ambasada u Islamabadu je uključena u koordinaciju sa pakistanskim vlastima, dok se penjači i vodiči sa drugih planina u regionu spremaju da pomognu u potrazi.

Ranije su nepalski mediji objavili da su pronađena dva tela i da je identifikacija u toku. Predstavnik agencije Seven Samit Treks rekao je da su šanse da ostali budu pronađeni živi male, ali ova informacija još nije zvanično potvrđena.

Pokrenuta je akcija spasavanja

Pakistanska vojska poslala je dva helikoptera sa spasiocima i opremom, a u potragu su uključeni i dronovi. Helikopteri su stigli do baznog kampa K2, odakle se koordinira dalje dijelovanje.

Penjači sa obližnjih vrhova K2 i K3, kao i članovi nekoliko nepalskih ekspedicionih kompanija koje djeluju u Pakistanu, takođe su se pridružili naporima. Spasioci se suočavaju sa izuzetno teškim terenom, velikom nadmorskom visinom i neizvesnim vremenskim uslovima.

Purdžin uređaj je prethodno pokazivao kretanje

Nepalski mediji su ranije izvijestili da je uređaj za praćenje koji pripada Purdži pokazao promjenu lokacije. Njegov poslovni partner Mingma Gjabu Šerpa potvrdio je da je kretanje zabilježeno u sistemu, ali je naglasio da se to dogodilo u četvrtak i da nije poznato šta je uzrokovalo promjenu lokacije.

Hronika Na Elbrusu pronađena i Macika, planinarska mačka Alme i Denisa

Purdža je prije odlaska u Pakistan objavio da penjanje na Brod Pik nije bio dio prvobitnog plana. Namjeravao je da se popne samo na Gašerbrum II, ali je odlučio da pokuša da osvoji i Brod Pik kako bi se približio cilju osvajanja svih 14 vrhova viših od 8000 metara dva puta, bez dodatnog kiseonika.

„Brod Pik, ne tražim ništa osim bezbjednog prolaza do vrha i nazad. Nijednu planinu ne uzimam zdravo za gotovo“, napisao je u svojoj posljednjoj objavi prije ekspedicije.

Rekorder među nestalima

Nirmal Purdža, takođe poznat kao Nims Dai, stekao je međunarodnu slavu 2019. godine kada se popeo na svih 14 svjetskih vrhova od 8.000 metara za nešto više od šest mjeseci. Prethodni rekord je bio star skoro osam godina, a njegov podvig je prikazan u Netfliksovom dokumentarcu „14 Peaks: Nothing Is Impossible“.

Broud Pik je dvanaesta najviša planina na svijetu i jedan od najzahtevnijih vrhova u Karakorumu. Ime je dobio po grebenu dugom oko dva kilometra, a njegov vrh se nalazi na nadmorskoj visini od nešto više od 8.000 metara.

(indeks)