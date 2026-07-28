"Macika se kreće ka vrhu": Poslednja poruka para prije tragedije na Elbrusu

Višemjesečne pripreme i snovi o osvajanju Elbrusa pretvorili su se u najveću tragediju bh. planinara.

U orkanskoj oluji u Rusiji živote je izgubilo pet planinara i mačka Macika.

"Uspješno smo završili aklimatizacioni uspon na 4.500 metara. Večeras u 01:00 počinjemo glavni uspon. Držite palčeve, pred nama je najveći izazov do sada... Macika se kreće ka najvišem vrhu u Evropi“, glasila je poruka.

Ove riječi, objavljene uz fotografiju na kojoj nasmijani poziraju sa svojom mačkom, bile su posljednji trag života koji su sa svojim pratiocima podjelili Alma i Denis Okanović.

Svega dva dana kasnije, stigla je crna vijest u surovoj sniježnoj oluji na planini Elbrus u Rusiji, ovaj omiljeni bračni par i njihova poznata planinarska mačka Macika tragično su izgubili živote zajedno sa još troje kolega iz ekspedicije.

Alma i Denis, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji su živjeli i u Kaštelu, bili su dobro poznati planinarskoj zajednici širom regiona. Kroz svoj projekat "Trio Fantastiko" na društvenim mrežama su okupljali hiljade ljudi, inspirišući ih snimcima i fotografijama sa planinskih vrhova.

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Njihova mačka Macika bila je zaštitni znak svih njihovih avantura, nerazdvojni član tima koji ih je pratio i na njihovom kobnom, posljednjem usponu.

Drama na 5.100 metara nadmorske visine

Prema dostupnim informacijama, sedmočlana ekspedicija iz Zenice krenula je u osvajanje najvišeg vrha Evrope nakon višemjesečnih kondicionih priprema. Nažalost, na visoravni iznad 5.100 metara nadmorske visine zateklo ih je iznenadno i surovo pogoršanje vremenskih uslova, praćeno orkanskim vjetrom i izuzetno niskim temperaturama.

Bilans tragedije je tragičan - pet državljana BiH i njihova ljubimica nisu preživjeli surove uslove. Ruske spasilačke službe uspjele su da spasu dva člana ekspedicije u izuzetno teškim okolnostima.

Društvene mreže sada su preplavljene hiljadama emotivnih opraštaja. Prijatelji, planinari i pratioci pamtiće Almu, Denisa i Maciku kao sinonim za ljubav, pozitivnu energiju i život proživljen punim plućima, prenosi Portal.hr.