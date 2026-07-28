Logo

"Macika se kreće ka vrhu": Poslednja poruka para prije tragedije na Elbrusu

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 22:44

Komentari:

0
"Мацика се креће ка врху": Последња порука пара прије трагедије на Елбрусу
Foto: Društvene mreže

Višemjesečne pripreme i snovi o osvajanju Elbrusa pretvorili su se u najveću tragediju bh. planinara.

U orkanskoj oluji u Rusiji živote je izgubilo pet planinara i mačka Macika.

"Uspješno smo završili aklimatizacioni uspon na 4.500 metara. Večeras u 01:00 počinjemo glavni uspon. Držite palčeve, pred nama je najveći izazov do sada... Macika se kreće ka najvišem vrhu u Evropi“, glasila je poruka.

Ove riječi, objavljene uz fotografiju na kojoj nasmijani poziraju sa svojom mačkom, bile su posljednji trag života koji su sa svojim pratiocima podjelili Alma i Denis Okanović.

Svega dva dana kasnije, stigla je crna vijest u surovoj sniježnoj oluji na planini Elbrus u Rusiji, ovaj omiljeni bračni par i njihova poznata planinarska mačka Macika tragično su izgubili živote zajedno sa još troje kolega iz ekspedicije.

Alma i Denis, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji su živjeli i u Kaštelu, bili su dobro poznati planinarskoj zajednici širom regiona. Kroz svoj projekat "Trio Fantastiko" na društvenim mrežama su okupljali hiljade ljudi, inspirišući ih snimcima i fotografijama sa planinskih vrhova.

Италија врућина

Svijet

Turisti u Italiji šokirani cijenom kafe i vode: ''Je li to ikome normalno?''

Njihova mačka Macika bila je zaštitni znak svih njihovih avantura, nerazdvojni član tima koji ih je pratio i na njihovom kobnom, posljednjem usponu.

Drama na 5.100 metara nadmorske visine

Prema dostupnim informacijama, sedmočlana ekspedicija iz Zenice krenula je u osvajanje najvišeg vrha Evrope nakon višemjesečnih kondicionih priprema. Nažalost, na visoravni iznad 5.100 metara nadmorske visine zateklo ih je iznenadno i surovo pogoršanje vremenskih uslova, praćeno orkanskim vjetrom i izuzetno niskim temperaturama.

Bilans tragedije je tragičan - pet državljana BiH i njihova ljubimica nisu preživjeli surove uslove. Ruske spasilačke službe uspjele su da spasu dva člana ekspedicije u izuzetno teškim okolnostima.

Društvene mreže sada su preplavljene hiljadama emotivnih opraštaja. Prijatelji, planinari i pratioci pamtiće Almu, Denisa i Maciku kao sinonim za ljubav, pozitivnu energiju i život proživljen punim plućima, prenosi Portal.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Planinari iz BiH na Elbrusu

Elbrus planina

Mačka Macika

tragedija

poruka

Komentari (0)

Pročitajte više

Ауто брзо вози на путу.

Region

Vozio ispod ograničenja i kažnjen, i to s razlogom

1 h

0
Седам ствари које старије генерације и даље раде, а млађи избјегавају

Zanimljivosti

Sedam stvari koje starije generacije i dalje rade, a mlađi izbjegavaju

1 h

0
Људи се освјежавају на фонтани Баркача испред Шпанских степеница у Риму, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Svijet

Turisti u Italiji šokirani cijenom kafe i vode: ''Je li to ikome normalno?''

1 h

0
Влада Швајцарске је, кроз различите пројекте, посебно МЕГ један и два, који се односе на унапређење рада локалне управе, знатно помогла Граду Градишка да ефикаснијим радом стимулише инвеститоре из земље и региона.

Gradovi i opštine

Zasluga švajcarske vlade: Gradiška proglašena najuspješnijom lokalnom upravom u BiH

2 h

0

Više iz rubrike

На брзој цести Бањалука - Клашнице, у Трну, данас, у уторак, 28. јула, се преврнуо аутомобил.

Hronika

Udes u Trnu: Auto prevrnut, stigla Hitna

5 h

0
Ко је Пољак ухапшен због вандализма у Међугорју: Пјешачио 4.500 километара

Hronika

Ko je Poljak uhapšen zbog vandalizma u Međugorju: Pješačio 4.500 kilometara

6 h

0
Удес код маркета Ђурић у Бањалуци

Hronika

Težak udes u Banjaluci, policija reguliše saobraćaj

8 h

0
Пронађено тијело човјека несталог прошле седмице

Hronika

Pronađeno tijelo čovjeka nestalog prošle sedmice

8 h

0

  • Najnovije

22

57

Horor u Francuskoj: Policija u kartonskim kutijama pronašla ostatke pet beba

22

52

Ova tri horoskopska znaka uskoro čeka selidba

22

51

Oglasila se Ambasada Rusije nakon uvođenja viza ruskim državljanima u Crnoj Gori

22

44

"Macika se kreće ka vrhu": Poslednja poruka para prije tragedije na Elbrusu

22

43

Vozio ispod ograničenja i kažnjen, i to s razlogom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima