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Turisti u Italiji šokirani cijenom kafe i vode: ''Je li to ikome normalno?''

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ATV redakcija
28.07.2026 22:39

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Људи се освјежавају на фонтани Баркача испред Шпанских степеница у Риму, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Burne reakcije na društvenim mrežama izazvao je račun iz italijanskog restorana. Korisnici su ostali šokirani visokim cijenama osnovnih namirnica kao što su kafa i voda.

Jedan račun iz restorana u Porto Cervu na Sardiniji postao je tema na društvenim mrežama nakon što su objavljene cijene koje su mnoge ostavile bez riječi.

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Za espreso je potrebno izdvojiti 10 evra, flaša vode košta 12 evra, a coperto odnosno naknada za postavljanje stola i osnovnu uslugu iznosi 15 evra po gostu.

Fotografija računa ubrzo je postala viralna, a mnogi su komentarisali da cijene u pojedinim turističkim mjestima dostižu rekordne iznose, posebno tokom vrhunca ljetne sezone.

Najviše pažnje privukla je cijena obične flaširane vode, ali i espresa, za koje brojni smatraju da bi trebao da budu znatno pristupačniji.

"Dvanaest evra za vodu stvarno je pretjerano", "Petnaest eura za coperto i 12 evra za vodu? Je li to ikome normalno?", neki su od komentara, prenosi Kliks.

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Iako su visoke cijene u popularnim italijanskim ljetovalištima već godinama tema rasprava, ovakvi primjeri redovno izazivaju lavinu komentara.

S druge strane, neki ističu da ovakve cijene i nisu neočekivane jer je Porto Cervo poznato kao elitno ljetovalište na Sardiniji, omiljeno među imućnim gostima i prepoznatljivo po luksuznim hotelima, restoranima i jahtama.

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Tagovi :

Italija

ljetovalište

restoran

visoke cijene

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