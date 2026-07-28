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Ovo je Ivan Vučić koji je savladao vandala iz Poljske

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 21:44

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Иван Вучић
Foto: Screenshot / YouTube

Snimak Ivana Vučića, mladića iz Cerna kod Ljubuškog, obišao je danas cijeli region.

On je savladao Krakovjaka Bartuomjeja Vuodžimješa, državljanina Poljske, koji je sinoć zapalio oltar crkve i uništio kip Gospe u Međugorju. Nakon njegove ekspresne reakcije brzo je stigla policija i privela Poljaka.

O tome šta se sve dešavalo, kako je shvatio da je riječ o osobi za kojom je tragala cijela Hercegovina, govorio je za "Dnevni avaz".

Kaže da je vozio automobil kada je uočio Poljaka, a prepoznao ga je na osnovu fotografija i snimaka koje su objavljene dok je trajala potraga, a onda je počeo trčati za njim.

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Priča da je morao skočiti na njega da ga onesposobi.

"Bio je nasilan, pokušao se oteti, ali ja sam morao pokazati silu da ga smirim. Jako me pogodilo kada sam vidio snimke iz Međugorja, to je veliko svetište. Nažalost, biće takvih ljudi uvijek. Prošlo mi je kroz glavu da je možda naoružan, ali sam ipak krenuo", rekao je Vučić, koji inače radi kao radnik obezbjeđenja.

Rekao je da je u kratko vrijeme postao poznat i da mu telefon ne prestaje zvoniti.

"Moja poruka je da širimo ljubav i budemo svi zajedno. Ovdje vidim svoju budućnost", naveo je Vučić.

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Tagovi :

Ivan Vučić

Međugorje

Vandalizam

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