Loto rezultati: Sedam igrača se raduje, izvučeni brojevi u 60. kolu

U 60. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije izvučeni su brojevi 30, 28, 11, 14, 5, 6 i 1.

Već nakon šest izvučenih brojeva bilo je jasno da neće biti glavnog dobitka vrijednog 2.100.000 KM.

U ovom kolu, ipak, sedam igrača može da se raduje značajnom dobitku jer su osvojili šestice vrijedne po oko 7.200 KM.

Loto plus

Loto plus premija bila je još veća i iznosila je 5.700.000 KM.

U ovoj igri izvučeni su brojevi 35, 27, 11, 25, 1, 4 i 33.

Ni ovdje nije bilo glavnog dobitka.

Džoker

Džoker broj glasio je 325995.

Ni u ovoj igri nije bilo glavnog dobitka vrijednog 220.000 KM.