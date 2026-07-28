Vlada Srpske ulaže 200.000 KM u Ergelu "Vučjak"

Vlada Republike Srpske uložiće 200.000 maraka u Ergelu ”Vučjak” to će omogućiti savremeni način rada sa konjima i dalji razvoj ekperimentalno - edukativnog centra.

Bolji uslovi boravka za životinje i uređenje ergele otvoriće vrata razvoju turizma ovog kraja.

Nadomak Prnjavora prizori od kojih zastaje dah. Čistokrvni lipicaneri, njih oko 120, od sada će imati bolje uslove za boravak. Primjenjuju se i novi koncepti ishrane što će omogućiti bolji napredak za konje, ali i olakšati rad zaposlenima.

"Više ne ide sijeno, sada ide piljevina, biće lakše imaju pojilice, što se tiče ove štale ovde. Razlika je u čišćenju i nije mokro pod njima, lakše je očistiti sa vilama", izjavio je Dragan Panić, radnik na Ergeli "Vučijak".

Sredstvima Vlade biće nabavljen automatski trenažer za šetanje i trening konja, a novi smještajni kapaciteti obezbijediće udobnost i sigurnost za konje. Rekonstrukcija stare štale već je počela.

"Plan je da ukupno ergela ima 94 boksa, toliko imamo mogućnosti za izgradnju tih smještajnih kapaciteta. Radićemo prije svega na poboljšanju higijenskih uslova za smještaj životinja što je preduslov za uspjeh u konjarstvu", naveo je Ranko Grubešić, v.d. direktora Ergele "Vučijak".

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Ali i preduslov za razvoj turizma. Od 13.000 lipicanera koliko ih ima u svijetu, oko 100 ih je na Vučijaku.

"Dok je ranije glavni problem bio kako prezimiti i prehraniti konje, danas razmišljaju o unapređenju turističkih potencijala", istakla je reporter Nikolina Jović.

S obzirom da je Ergela "Vučijak" jedna od tri ergele na prostoru Jugoistočne Evrope koja se bavi uzgojem lipicanera, turistima je već sada i te kako zanimljiva.

"Danas je to ustanova koja je za ne prepoznati u odnosu na taj raniji period i Vlada svake godine obezbjeđuje sredstva za redovno funkcionisanje ergele. Ko god dođe na ergelu da može to da posvjedoči, da je ergela najveći turistički potencijal ne sam Prnjavora nego cijele Republike Srpske", kazao je Darko Tomaš, gradonačelnik Prnjavora.

Tokom ljeta je planirana i škola jahanja, a uređenjem prostora nadaju se da će ergela postati mjesto na kojem će se organizovati radionice, umjetničke kolonije i drugi sadržaji koji ne narušavaju ambijent ovog dragulja prnjavorskog kraja prenosi Glas Srpske.