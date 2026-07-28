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Civilna zaštita uputila apel građanima

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 15:25

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Цивилна заштита упутила апел грађанима
Foto: Tanjug/AP

Odsjek za poslove civilne zaštite u Ugljeviku pozvao je građane na oprez i krajnju odgovornost zbog povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru, kojih je bilo 34 od početka godine.

U Vatrogasnoj jedinici Ugljevika Srni je rečeno da su u ovoj godini imali 50 intervencija, od toga 34 na otvorenom prostoru, a najčešće uzrok požara je ljudska nepažnja i neodgovorno ponašanje.

Usljed visoke temperature vazduha i pojačanog vjetra stvoreni su uslovi koji pogoduju brzom nastanku i širenju požara, što može ugroziti živote ljudi, imovinu i prirodna bogatstva, ističu iz Civilne zaštite.

Građane su pozvali da ne pale vatru na otvorenom prostoru, ne spaljuju travu, korov, nisko rastinje, biljni otpad i druge ostatke i ne preduzimaju radnje koje mogu izazvati požar.

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"Samo odgovornim ponašanjem možemo spriječiti nastanak velikih materijalnih šteta i sačuvati bezbjednost naših sugrađana", navodi se u apelu.

(SRNA)

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Tagovi :

požar

Ugljevik

Civilna zaštita RS

oprez

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