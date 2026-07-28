Sve se mijenja od avgusta: Zaboravite na pakovanja i popravke kakve znate

Od sredine avgusta, tačnije od 12. avgusta, u Evropskoj uniji stupaju na snagu značajne zakonske promjene. Počinju da se primjenjuju dvije važne direktive čiji je glavni cilj drastično smanjenje otpada, zaštita životne sredine i veća prava potrošača.

Promjene će osjetiti svi - od malih porodičnih internet prodavnica i startap kompanija do najvećih proizvođača kućanskih aparata i potrošačke elektronike.

Nova uredba EU o ambalaži

Nova evropska uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) postaje obavezna od 12. avgusta, a njen cilj je smanjenje količine plastičnog i kartonskog otpada.

Ko je obuhvaćen?

Sve kompanije koje pakuju, šalju, uvoze ili prodaju proizvode, uključujući i najmanje internet prodavnice.

Kraj "slanju vazduha": Zabranjuje se korišćenje prevelikih kutija za male proizvode, kao i prekomjerna upotreba zaštitnih materijala prilikom pakovanja.

Ambalaža mora biti projektovana tako da se može u potpunosti i lako reciklirati, uz jednostavno razdvajanje različitih materijala.

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Postepena primjena: Iako uredba stupa na snagu u avgustu, njena primjena će biti postepena. Najveće promjene koje se odnose na proizvodnju materijala i dizajn ambalaže uvodiće se u fazama do 2028. i 2030. godine, kako bi proizvođači imali dovoljno vremena da se prilagode.

Zakonsko pravo na popravku

Druga važna promjena odnosi se na direktivu EU o pravu na popravku. Rok da države članice usklade svoje zakone istekao je 31. jula 2026. godine, a od 1. avgusta ova pravila počinju u potpunosti da se primjenjuju u praksi.

Ko je obuhvaćen?

Proizvođači kućanskih aparata, poput veš-mašina i frižidera, proizvođači potrošačke elektronike, kao što su pametni telefoni i televizori, ali i sami kupci.

Nova obaveza za proizvođače: Proizvođači će po zakonu morati da obezbijede rezervne dijelove i tehničke uslove za popravku uređaja znatno duže od trajanja garantnog roka.

Ekonomski i ekološki efekat: Cilj ovih pravila je značajno smanjenje elektronskog otpada. Potrošači će imati zakonom zagarantovanu mogućnost da uređaje poprave po prihvatljivijoj cijeni, umjesto da zbog manjeg kvara budu primorani da kupuju nove i znatno skuplje uređaje, prenosi Kurir.