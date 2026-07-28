Logo

Sve se mijenja od avgusta: Zaboravite na pakovanja i popravke kakve znate

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 16:21

Komentari:

0
Majstor, zanatlija
Foto: Unsplash

Od sredine avgusta, tačnije od 12. avgusta, u Evropskoj uniji stupaju na snagu značajne zakonske promjene. Počinju da se primjenjuju dvije važne direktive čiji je glavni cilj drastično smanjenje otpada, zaštita životne sredine i veća prava potrošača.

Promjene će osjetiti svi - od malih porodičnih internet prodavnica i startap kompanija do najvećih proizvođača kućanskih aparata i potrošačke elektronike.

Nova uredba EU o ambalaži

Nova evropska uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) postaje obavezna od 12. avgusta, a njen cilj je smanjenje količine plastičnog i kartonskog otpada.

Ko je obuhvaćen?

Sve kompanije koje pakuju, šalju, uvoze ili prodaju proizvode, uključujući i najmanje internet prodavnice.

Kraj "slanju vazduha": Zabranjuje se korišćenje prevelikih kutija za male proizvode, kao i prekomjerna upotreba zaštitnih materijala prilikom pakovanja.

Ambalaža mora biti projektovana tako da se može u potpunosti i lako reciklirati, uz jednostavno razdvajanje različitih materijala.

Гејмери из БиХ у Дубаију

Ostali sportovi

Esport savez BiH u Dubaiju: Otvoreni razgovori o saradnji u oblasti gejminga i esporta

Postepena primjena: Iako uredba stupa na snagu u avgustu, njena primjena će biti postepena. Najveće promjene koje se odnose na proizvodnju materijala i dizajn ambalaže uvodiće se u fazama do 2028. i 2030. godine, kako bi proizvođači imali dovoljno vremena da se prilagode.

Zakonsko pravo na popravku

Druga važna promjena odnosi se na direktivu EU o pravu na popravku. Rok da države članice usklade svoje zakone istekao je 31. jula 2026. godine, a od 1. avgusta ova pravila počinju u potpunosti da se primjenjuju u praksi.

Ko je obuhvaćen?

Proizvođači kućanskih aparata, poput veš-mašina i frižidera, proizvođači potrošačke elektronike, kao što su pametni telefoni i televizori, ali i sami kupci.

Nova obaveza za proizvođače: Proizvođači će po zakonu morati da obezbijede rezervne dijelove i tehničke uslove za popravku uređaja znatno duže od trajanja garantnog roka.

Ekonomski i ekološki efekat: Cilj ovih pravila je značajno smanjenje elektronskog otpada. Potrošači će imati zakonom zagarantovanu mogućnost da uređaje poprave po prihvatljivijoj cijeni, umjesto da zbog manjeg kvara budu primorani da kupuju nove i znatno skuplje uređaje, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pravila

Evropska unija

Pravo na popravku

Zaštita potrošača

ekonomija

Komentari (0)

Pročitajte više

Гејмери из БиХ у Дубаију

Ostali sportovi

Esport savez BiH u Dubaiju: Otvoreni razgovori o saradnji u oblasti gejminga i esporta

11 min

0
Мушкарац краде мајице из бутика у центру Сарајева.

Hronika

Ukrao majice iz butika u centru grada: Iz poslovnice uputili apel građanima

18 min

0
До 8. августа топлотни талас у Србији, температуре до 40 степени

Srbija

Do 8. avgusta toplotni talas u Srbiji, temperature do 40 stepeni

23 min

0
Илић: Доста популизма и обмана, СНСД је смањење ПДВ-а већ предлагао

Republika Srpska

Ilić: Dosta populizma i obmana, SNSD je smanjenje PDV-a već predlagao

25 min

0

Više iz rubrike

Цијене сулуде: Са двије кафе и пицом огулили туристе из БиХ у Хрватској

Ekonomija

Cijene sulude: Sa dvije kafe i picom ogulili turiste iz BiH u Hrvatskoj

48 min

0
Нед Пуховац

Ekonomija

Puhovac: Pratimo eventualne pokušaje zloupotrebe u vezi sa cijenom nafte

3 h

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Pad cijene nafte nastavljen

6 h

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Cijene nafte dostigle najniži nivo u nedjelju dana

17 h

0

  • Najnovije

16

27

Težak udes u Banjaluci, policija reguliše saobraćaj

16

22

Pronađeno tijelo čovjeka nestalog prošle sedmice

16

22

Zašto seksualna privlačnost slabi u dugim vezama?

16

21

Sve se mijenja od avgusta: Zaboravite na pakovanja i popravke kakve znate

16

21

Vule Arsić sproveden na ročište u Osnovni sud u Višegradu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima