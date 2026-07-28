Cijene sulude: Sa dvije kafe i picom ogulili turiste iz BiH u Hrvatskoj

Ljetovanje na hrvatskoj obali za mnoge građane Bosne i Hercegovine postaje sve veći finansijski izazov, pokazuje iskustvo jedne bh. turistkinje koja je sa suprugom provela tri dana odmora u turističkom mjestu u blizini Dubrovnika.

Kako je ispričala, cijene smještaja, hrane i svakodnevnih potrepština neugodno su je iznenadile, zbog čega je odlučila podijeliti svoje iskustvo.

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Tačnu lokaciju nije željela otkriti, ističući da joj nije cilj negativno govoriti o ugostiteljima ili vlasnicima smještaja.

Dvije kafe i pica 103 KM

Posebno ju je iznenadio račun koji su platili za večeru.

"Nismo naručivali luksuzna jela, ribu, školjke niti skupa pića. Uzeli smo jednu džambo picu koju smo podijelili i dvije kafe, a sve smo platili 103 marke. Ostali smo šokirani kada je stigao račun", kazala je za "GP Maljevac".

Dodaje da visoka cijena jednog obroka nije bila jedini problem. Prema njenim riječima, i smještaj, namirnice, piće, odlazak u trgovinu, parking i druge svakodnevne potrebe znatno su skuplji nego prethodnih godina.

"Mi smo ostali samo tri dana i već smo osjetili koliko je sve poskupjelo. Kada platite smještaj, gorivo, hranu, piće, parking i sitnice koje vam svakodnevno trebaju, potrošnja vrlo brzo naraste. Ne znam kako porodica s dvoje ili troje djece i prosječnim primanjima može sebi priuštiti sedam ili deset dana odmora", navela je.

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Ističe da je svjesna kako su cijene porasle i u Bosni i Hercegovini, ali smatra da su u mnogim hrvatskim turističkim mjestima postale previsoke za građane s prosječnim ili minimalnim primanjima.

Prema njenom mišljenju, odlazak na more za mnoge više nije pitanje izbora destinacije, već finansijskih mogućnosti. Smatra da će brojni građani biti primorani skratiti godišnji odmor, birati povoljnije destinacije ili u potpunosti odustati od ljetovanja na Jadranu.