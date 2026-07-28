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Pronađeno tijelo čovjeka nestalog prošle sedmice

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 16:22

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Пронађено тијело човјека несталог прошле седмице
Foto: ATV

Tijelo osobe koja je prošle sedmice nestala u Brodaru pronađeno je u Drini kod Višegrada, saopšteno je danas iz Republičke uprave civilne zaštite.

U potrazi su učestvovali pripadnici Republičke uprave civilne zaštite, Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Višegrad i ostalih lokalnih subjekata zaštite i spasavanja.

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Policija je izvršila uviđaj, nakon čega su tijelo preuzele nadležne institucije, prenosi "Srna".

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević je prije šest dana uputio Upravi poziv da se uključi u potragu za čovjekom nestalim na lokalitetu Brodar, nakon čega su pripadnici Civilne zaštite svakodnevno pretraživali vodotok i obale Drine.

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pronađeno tijelo

Zvornik

Policija

Nestanak

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