Pronađeno tijelo čovjeka nestalog prošle sedmice

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Tijelo osobe koja je prošle sedmice nestala u Brodaru pronađeno je u Drini kod Višegrada, saopšteno je danas iz Republičke uprave civilne zaštite.

U potrazi su učestvovali pripadnici Republičke uprave civilne zaštite, Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Višegrad i ostalih lokalnih subjekata zaštite i spasavanja. Hronika Ukrao majice iz butika u centru grada: Iz poslovnice uputili apel građanima Policija je izvršila uviđaj, nakon čega su tijelo preuzele nadležne institucije, prenosi "Srna". Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević je prije šest dana uputio Upravi poziv da se uključi u potragu za čovjekom nestalim na lokalitetu Brodar, nakon čega su pripadnici Civilne zaštite svakodnevno pretraživali vodotok i obale Drine.

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