Za dvostruko ubistvo u Šamcu 28 godina zatvora!

Okružni sud u Doboju osudio je Ranka Jaćimovića na 28 godina godina zatvora zbog teškog ubistva supružnika Nedeljke i Gorana Ilića, te ranjavanja Nevenkinog brata Milutina Trifunovića u Donjoj Slatini kod Šamca.

Jaćimović je oglašen krivim da je umišljajno hicima iz pištolja ubio dvije, te pokušao da ubije i treću osobu. U presudi se navodi da je zločin počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti usljed privremene duševne poremećenosti, tipa afekta srdžbe, bijesa i gnjeva, u kojem su njegove sposobnosti da shvati značaj svog djela i da upravlja svojim postupcima bile bitno smanjene.

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Zločin se dogodio 7. avgusta 2025. godine oko 18.30 časova ispred Trifunovićeve kuće u Donjoj Slatini. U presudi se navodi da se Jaćimović ”golfom 4” dovezao do kuće, pred kojom su sjedili Ilići i Trifunović. Izašao je iz vozila i sa kapije je pozivao Nedeljku da izađe da je vidi. Inače optuženi je sa Nedeljkom u mladosti bio u ljubavnoj vezi i smatrao ju je za ljubav svog života.

”Nevenka dušo dođi da te vidim”

Prišao mu je Trifunović moleći ga da se udalji iz dvorišta, što Jaćimović nije prihvatao. I Nevenka ga je molila da ode, ali Ranko nije odustajao. Ponovo je pozvao Nevenku, govoreći: "Dušo, dođi samo da te vidim". Do optuženog je tada došao i stric oštećenih Milutin Trifunović i njegova supruga Božica, moleći Ranka da se udalji iz dvorišta, što osumnjičeni nije učinio.

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”U namjeri da ih liši života optuženi je prišao stolu i iz pištolja ”crvena zastava M57”, kalibra 7,62 mm ispalio je hitac prema Goranu, pogodivši ga u srce. Goran je pao na zemlju, dok su Nedeljka i njen brat počeli da bježe prema ulaznim vratima kuće. Osumnjičeni je tada ispalio nekoliko hitaca prema Nedeljki, pogodivši je u grudni koš i trbuh, a njenog brata Milutina u trbuh”, navodi se u presudi.

Gorana ovjerio hicem u glavu

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Dodaje se da je Milutin pao na stepenice, na stomaku, a Nevenka je pala na leđa niz stepenice. Osumnjičeni je tada prišao Goranu Iliću i dok je ležao iz pištolja mu ispalio hitac u glavu. Nakon toga je izašao iz dvorišta sjeo u ”golfa” i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Pritvor uračunat u kaznu

Pronađen je i sutradan ujutro uhapšen u kući svog punca na području Obudovca. Prilikom hapšenja nije pružao otpor i od tada se nalazi u pritvoru.

U izrečenu kaznu Jaćimoviću je uračunato vrijeme u pritvoru, koji mu je odlukom suda produžen do pravosnažnosti presude.

Presudom, sud je Jaćimovića oslobodio od plaćanja sudskih troškova, dok su oštećeni članovi porodice ubijenih upućeni na parnicu radi nadoknade štete.