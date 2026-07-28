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Spriječen teroristički napad u Belgorodu, priveden agent Službe bezbjednosti Ukrajine

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 15:41

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Спријечен терористички напад у Белгороду, приведен агент Службе безбједности Украјине

U Belgorodu je Federalna služba bezbjednosti (FSB) spriječila teroristički napad na zaposlenog u vojno-civilnoj administraciji Harkovske oblasti, i priveden je agent Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU).

Osumnjičeni je prošao specijalnu obuku u Kijevu, uključujući organizovanje skrivenih skladišta, nadzor, rukovanje eksplozivom i metode prikrivanja. Zadatak mu je bio da digne u vazduh automobil koji pripada zvaničniku Harkovske oblasti, naveli su iz FSB-a.

Kako je pojašnjeno, on je komponente dvije improvizovane eksplozivne naprave skladištio u svojoj rezidenciji, a zatim je pratio metu i prenosio podatke službenicima SBU putem "Telegrama".

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Pokrenut je krivični postupak o veleizdaji, pripremanju terorističkog napada, prolasku terorističke obuke i nezakonitom posjedovanju eksploziva. Osumnjičenom prijeti doživotna robija.

FSB je ponovio da oni koji dobrovoljno upozore vlasti ili se odreknu, odustanu od takvih zločina mogu biti oslobođeni odgovornosti, prenosi TASS.

(Srna)

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FSB

Rusija

spriječen teroristički napad

Belgorod

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